南市議會舉辦軍警消春節聯合慰問 感謝堅守第一線守護市民安全

▲南市議會舉辦軍警消春節聯合慰問，議長邱莉莉率議員感謝各相關單位人員犧牲年假、堅守第一線守護市民安全辛勞。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將屆，為感謝年假期間仍堅守崗位、守護市民安全的軍警消人員，臺南市議會特舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，議長邱莉莉及議員楊中成、郭鴻儀、黃麗招、Ingay Tali、王家貞、黃肇輝、許至椿、吳禹寰、林冠維、杜素吟議員，以及副議長林志展及議員李啟維、盧崑福、林燕祝、鄭佳欣議員代表均出席，向長年守護民眾安全的軍警消弟兄姊妹表達敬意，並致贈春節慰問金。

南市議會今年春節慰問受贈單位包括陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍航空基地勤務廠、陸軍第八軍團五四工兵群、空軍保指部料配件總庫、空軍防空暨飛彈第七九四旅、陸軍第四地區指揮部台南聯保廠、陸軍第四地區指揮部東山彈藥分庫、陸軍第四地區指揮部東山整修所；警察局及所屬單位如交通警察大隊、第一分局、新營分局民治派出所等共25個單位，以及消防局及所屬單位，包括義消總隊義消直屬大隊、義消救生中隊等共23個單位。

邱莉莉議長表示，春節是重要的傳統節日，象徵團圓與祝福，當多數民眾忙於返鄉團聚、歡喜迎新之際，軍警消同仁仍犧牲與家人相聚的時間，全年無休堅守第一線，以高度的責任感與使命感，守護國家與社會安全，讓市民朋友能安心迎接祥和的新年。

邱莉莉議長指出，舉辦春節慰問活動，是要向軍警消同仁表達市議會誠摯關懷與敬意，除代表市議會所有議員肯定軍警消人員、義交、義消等協勤夥伴無私奉獻，也感謝其背後默默支持的眷屬與家人，因為有家人的體諒與付出，才能讓第一線同仁無後顧之憂，全心投入守護城市安全的工作。