▲南市議會赴日參加第11屆日台交流高峰會。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】每年吸引日本近4百名友台人士參與，有助於深化台日地方議會友誼的日台交流高峰會，11月4日於日本神奈川縣鎌倉市舉辦第11屆盛會。臺南市議會邱莉莉議長感念去年接辦第10屆高峰會時受到日方400多名友台人士踴躍參與，今年特別偕同林志展副議長率隊前往，以實際行動促進台日交流，力挺國際外交。

日台交流高峰會2015年於日本石川縣金澤市開辦，是台日地方議會、議員交流及強化台日友好關係的重要平台，臺南市議會邱莉莉議長表示，去年日方400多名友台人士踴躍跨海來台參與，讓台南接辦的第10屆高峰會圓滿成功。為此，邱莉莉議長、林志展副議長、周嘉韋、黃麗招、施余興望、黄肇輝、朱正軒、郭鴻儀、沈家鳳、陳皇宇、李宗霖及林依婷議員，4日出席在日本鎌倉舉辦的第11屆盛會，以實際行動感謝日方熱情相挺。

去年大獲好評的台南峰會，吸引日方436人參加，近7成為首度來台，台南峰會不僅成功展現熱情友好、美食文化，並呈現府城豐富的人文歷史及新穎的科技發展。臺南市議會代表團4日一抵達會場受到大會熱烈歡迎，許多人紛紛表達對參加台南峰會留下深刻印象。

第11屆日台交流高峰會由神奈川縣議會日華親善議員聯盟主辦，賴清德總統特別以錄影方式現身，賴總統恭喜高市早苗高票當選總理大臣，他說過去十年來陸續以不同身分參與日台交流高峰會，樂見台日友誼持續深化。駐日代表李逸洋，及日本僑界等出席高峰會，共同見證台日友誼。

今年高峰會神奈川宣言強調，台灣具全球樞紐地位，應獲國際正視，台日雙方應於AI、再生能源、無人機、低軌道衛星等關鍵先進領域深化合作，共同推動「民主供應鏈」，以強化經濟安全。全體成員共同宣示持續建議日本政府積極推動台灣早日加入CPTPP等國際組織，以維護國際社會的和平與穩定。專題演講則由湘南鎌倉綜合病院院長小林修三分享台日在醫療、長照等領域的合作交流。

與台南市同為世界歷史都市聯盟會員的鎌倉市，是日本第一個幕府時代政權所在地，不僅擁有豐富的鎌倉時代歷史景點文物，寺院數量亦極多，與奈良、京都列為日本三大古都，鎌倉也是催生日本《古都保存法》的所在地，其對日本文化資產的保存與推動，臺南亦深受影響。