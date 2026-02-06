南市議會「金馬隆發」聯誼餐會 「今年一定會好過」歌聲響徹議會大廳





農曆新年將至，臺南市議會6日舉行「金馬隆發聯誼餐會」，邀請議員、議會員工及府會聯絡人齊聚一堂，回顧過去一年共同努力的成果，並提前向彼此拜早年。議長邱莉莉與多位議員同台舉杯，並合唱「今年一定會好過」向所有同仁致意；臺南市長黃偉哲也率市府各局處首長親臨現場祝賀，展現府會良好互動與合作默契。

聯誼餐會為議員與議會同仁提供重要交流平台，包括副議長林志展及林燕祝、李宗翰、王宣貿、陳皇宇、蔡宗豪、曾培雅、杜素吟、周嘉韋、施余興望、王家貞、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡、余柷青、黄肇輝、鄭佳欣、楊中成、郭鴻儀、陳碧玉、李鎮國、陳秋宏、許至椿、Ingay Tali、李啓維、李中岑、李宗霖、陳秋萍、林美燕、黃麗招、邱昭勝、朱正軒、林冠維、方一峰、盧崑福、吳禹寰等多位議員都出席，每位議員並以一句吉祥話向大家拜年，祝福新的一年順利平安，為活動增添滿滿年味與歡笑聲。

邱莉莉議長表示，很高興能在農曆年前與大家共聚一堂吃尾牙，感謝議會同仁一年來的專業與付出，也肯定議員們為市民嚴格把關市政，同時感謝市府團隊與議會保持良好溝通與合作。她指出，新的一年臺南仍有許多挑戰與期待，只要府會攜手、秉持專業與初心，必能讓市政推動更順利，讓市民更有感。

黃偉哲市長則感謝議員們長期以來對市政的監督與支持，表示正因有議會的監督力量，市政才能持續進步、讓市民得福。他也肯定議員們在基層服務與市政監督上的投入，並以吉祥話「一馬當先、馬到成功」祝福大家新的一年平安喜樂、萬事順心。

