南市議長率20議員 挺憲批妃

台南市議會挺林俊憲的議員，4日公開批評陳亭妃是「政見過期」的政客，強調林俊憲最有資格當台南的「桶箍」。（郭良傑攝）

台南市議會民進黨團總召周嘉韋（左）表示，林俊憲是真正提出「台南未來」的候選人，才是值得市民信任的「桶箍」。（郭良傑攝）

民進黨台南市長2位參選人林俊憲、陳亭妃都宣稱自己有能力成為「台南的桶箍」。挺林的台南市議會議長邱莉莉等20位議員3日指出，「桶箍」不是自封的，是靠能力、政見與誠信換來的，林俊憲的政見具體、完整；反觀陳亭妃無法堅持民主理念，還複製貼上8年前的政見，是「政見過期」的政客；陳亭妃則重申，民進黨主席賴清德「嚴禁互相攻擊」的命令，強調自己會吞下，也是對攻擊最後一次回應。

邱莉莉指出，2014年陳亭妃擔任議長選舉總督導，卻讓多位議員跑票支持李全教；2018年議長改選時，郭信良當場宣布退黨，陳亭妃的妹妹陳怡珍等4名議員，跑票支持郭信良。這樣不維護民主價值的人，如何能當台南市民的「桶箍」？

出席議員們肯定林俊憲提出的社會福利政見，包括生育獎勵金翻倍、孕婦交通補助、老人健保全額補助、長輩免費施打皮蛇疫苗等，內容具體、完整、有財政評估，能真正改善台南未來20年人口結構與幸福指數。

郭鴻儀等議員也批評，陳亭妃政見多為8年前初選口號複製貼上，又稱林的政見她都會做到，用「統包」概念提政見，如何跟上台南進步的腳步？」

陳亭妃回應，賴主席9月3日在中常會下令，黨內同志競逐提名時嚴禁互相攻擊。「任何同志攻擊我、抹黑我、汙蔑我的難聽字眼，亭妃會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」