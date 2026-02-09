南市議長邱莉莉與南廠保安宮合推「助學希望工程」 捐逾2千包刀削麵予北家扶





台南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，號召信眾、善心人士等，共同捐贈北台南家庭扶助中心2360包刀削麵，共計1416公斤，透過社會大眾與愛心助學人的力量，幫助家扶兒完成升學夢想。9日上午10點在南廠保安宮舉行捐贈儀式，北家扶包括主任李桂平，督導柯名姿，最高事務員李素碧等代表受贈。

李桂平表示，北家扶於民國79年開始推動助學希望工程，提供清寒學子註冊費及生活費，幫助他們完成升學夢想，翻轉人生。至今協助超過5萬人次的兒少安心就學，也看到優秀的自立青年紛紛在不同的領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，這份以愛傳愛的精神正是鼓舞支持繼續前行的重要力量。

廣告 廣告

此次捐助刀削麵熱心人士包括，南廠保安宮董事長余櫻柳捐贈淳新金讚刀削麵300包；信眾余明達、王煙煌各捐贈200包淳新金讚刀削麵；勝強企業公司、得勝水電公司、三益金香鋪、吳紅靜、王怡文、王懷玉、王宥竣、吳福川、林錦雀、許沛涵各捐贈淳新金讚刀削麵100包；潘李招鳳捐贈60包、吳秉璋、莊晏禎、吳怡瑩、林凱翔、楊美珠、退休書記官潘敏捷各捐贈淳新金讚刀削麵50包；歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社、慈健經絡整療中心、鄭勝維、歐怡君、歐怡廷、歐怡伶、歐國清、具本誠各捐贈淳新金讚刀削麵30包，共計2360包（每包重 0.6公斤)，總重1416公斤。另外，白蓮聖母會捐贈新台幣兩萬元助學金。

邱莉莉服務處說，據北台南家扶統計，目前扶助經濟弱勢家庭約890戶，1500名兒少，因受限家庭經濟，家扶學子透過學貸減輕家庭負擔或需要透過打工自籌生活費。本次春季助學金預計總經費約519萬元，將協助230名高中職大專生及450名國中小學生的弱勢兒少獎助學金是支持孩子升學最重要的靠山，籲請社會大眾給予家扶學子實質的鼓勵與打氣，並共同參與弱勢學童的教育脫貧「助學希望工程」行動。洽詢電話（06）632-4560，助學劃撥帳號00356321，戶名：北台南家扶中心。（請註明助學專款）。

更多新聞推薦

● 強冷氣團來襲 恐跌破10度 春節前後天氣曝光