南市豬農違規使用廚餘養豬 稽查8次逮獲重罰120萬

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市白河區魏姓豬農違法使用廚餘養豬，並將廚餘隱藏起來躲避查緝，南市農業局經過8次的稽查，終於在17日埋伏多時後，當場查獲10桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法等規定，裁罰120萬元。

南市農業局長李芳林表示，該廚餘場現場飼養豬隻共計168頭，該局接獲民眾檢舉後，經過多次稽查未果，一直到前天下午，稽查人員現場埋伏多時，終於發現10桶廚餘桶裝滿廚餘，查獲違規用廚餘養豬，並由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化。

南市議員林燕祝今天總質詢，質疑南市養豬場廚餘黑數橫行，某養豬場沒有畜牧場登記，還自嘉義載廚餘違法養豬，而且污水亂排及堆置廢棄物，民眾檢舉多次未果，質疑環保局及農業局稽查被矇蔽、不處理。

南市農業局長李芳林澄清說，南市為防堵非洲豬瘟，已永久禁止廚餘養豬，中央也明令養豬禁用廚餘。該案接獲檢舉後，市府聯合稽查多次，但對方藏匿廚餘躲避稽查，政府執法必須要有證據才行，稽查人員一直到前天經過長時間埋伏後，才當場查獲該養豬戶用廚餘養豬等事實，立刻予以重罰，如未改善將連續處罰，其他違規事項將再依事證開罰。

南市農業局表示，動疫處當日除依規採樣並辦理後續裁處作業外，同步採取最高等級防疫措施，啟動環境清消作業，另開立全場豬隻移動管制書，並採樣5頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播。該畜主先前已被列為追蹤輔導對象，也多次宣導禁用廚餘的法令，呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法，共同堅守南市非洲豬瘟防疫防線，違者最高可處100萬元至300萬元罰鍰。

