南市財稅局兼顧公共建設與財政穩健雙重挑戰 減債有感、智慧稅務耀眼國際

南市財稅局兼顧公共建設與財政穩健雙重挑戰，減債有感、擴大引進民間投資及推動智慧稅務政策，展現財政治理與數位轉型並進城市實力，圖為南市財稅局榮獲財政部考核雙優等獻獎。（記者李嘉祥攝）

臺南市財政稅務局在兼顧公共建設需求與財政穩健的雙重挑戰下，今年以「減債有感、促參協力、智慧稅務」治理成果交出亮眼成績單，不僅減債有成讓市民人均負債持續下降，獲2025天下雜誌評比負債年減率冠六都，更以創新智慧稅務模式榮獲國際大獎，展現財政治理與數位轉型並進的城市實力。

財稅局長李建賢表示，因應未來重大建設財務需要，財稅局積極健全債務管理及保留舉債空間，透過前瞻性規劃、精準財務調度與多元策略強化財政韌性；114年底公共債務為398億元，自黃偉哲市長上任以來已減少205億元，市民人均負債從3.2萬元降至2.1萬元，降幅34%，於2025天下雜誌評比負債年減率六都第一；不僅債務數字下降、增加未來財務應變能力，114年更成功節省債務利息支出0.72億元，用於社會福利或公共建設，讓全民共享減債成果。

南市自籌財源有限，為不斷提供市民優質公共建設及服務，財稅局除擴大引進民間投資，並訂定臺南市建設公債發行自治條例及管理辦法，輔導轄內機關籌備發行建設公債，增加公共建設籌資管道及節省債務利息。

李建賢局長指出，財稅局也積極推動促參業務，以市民生活需求為本，公私協力共同投入市政建設，114年吸引超過百億元民間資源投入公共建設，例如「南區鹽埕段國有土地開發－長照機構興建營運案」打造新型態樂齡照護中心，提供多元化照護服務，將成為社區文教共融場域，帶動區域發展；「北區大銃段觀光藝文商業專用區開發案（兵配廠）」投資金額達73億元，將興建博物館等超過1萬平方公尺的藝文展演空間，與鄰近的321巷藝術聚落協同發展，打造臺南的藝術生態圈。

為滿足市民生活服務需求，財稅局也進一步積極推動「臺南市商四商業設施促參案」，除提供東區南臺南副都心區域食、衣、住、行、育、樂等一站式生活圈機能，並將形成活絡東區經濟商業引擎；更於南臺南副都心推動複合式公共建設「臺南市運動藝文休閒園區BOT案」，打造2萬席的大型室內體育場館，兼具多功能展演空間，藉由引入零售、餐飲、休閒娛樂等配套，全面創造「運動新經濟」及「演唱會經濟」效益，此二案目前均在招商作業中；行政作為、招商成績及履約管理各方面獲財政部考核評定促參業務全國特優佳績。

為落實黃偉哲市長「科技、智慧、永續」施政方針，李建賢局長說，近年財稅局積極推動智慧稅務創新，包括推行電子稅單、代理人線上查調發證系統、My Data停看聽－稅務e指通（整合戶籍、稅籍、車籍查詢稅務資料）、稅務自動化服務機「查補快」與地價稅公益出租人案件處理導入RPA（機器人流程自動化）等5大項新穎便民服務，可減少納稅人洽公時空限制，簡化重複性稅務作業，提升整體稅務行政效率，打造「便捷、安全、高效」的新型態稅務模式，財稅局也因此榮獲國際數據資訊IDC肯定，今年11月於新加坡獲頒智慧城市類別「最佳數位政策獎」殊榮，以地方稅e化的優異表現讓國際看見臺南。

李建賢局長進一步說明各項稅務行政努力方面，從推動課稅資料正確性、完整性及安全性、租稅教育及宣導等攸關維護納稅人權益業務，到運用RPA等科技工具提升清查及欠稅清理效率以維護租稅公平，均獲財政部考核肯定，114年獲頒「稅捐稽徵作業績效類」與「疏減訟源績效類」雙料優等獎；財稅局亦積極加入打詐臺南隊行列，推出「稅籍異動即時通」申請服務，納稅人名下的房屋或土地因過戶申報契稅或土地增值稅時，即可收到系統發送通知、即時掌握名下不動產異動情形，為守護市民財產安全嚴格把關。

李建賢局長強調，展望未來，將攜手市府團隊持續努力，積極引進民間資源、健全財務管理，力挺各項市政建設及公共服務，同時也精進AI技術精準導入稅務業務與服務，以經濟力、科技力及創新力支持市政業務，造福更多的市民朋友，落實永續經營目標。