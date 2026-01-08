南市財稅局藝文走廊舉辦棉紙撕畫藝術展 邀民眾來感受撕藝魅力

南市財稅局藝文走廊即日起舉辦棉紙撕畫藝術展，邀民眾來感受撕藝魅力。（記者李嘉祥攝）

▲南市財稅局藝文走廊即日起舉辦棉紙撕畫藝術展，邀民眾來感受撕藝魅力。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府財政稅務局2樓藝文走廊即日起至3月31日止推出「撕藝之美－嘆為觀紙」棉紙撕畫藝術展，由中華民國容裕撕畫藝術推廣協會策展，財稅局長李建賢邀市民於上班時間到藝文走廊來感受棉紙撕畫獨特魅力。

棉紙撕畫又稱「紙彩畫」，係運用藝術棉紙、落水紙、點具紙等素材，經染色後呈現豐富色彩，再透過撕、拉、扭、刮、燒、搓、剪等技法創作，其特色在於隨興自然，可呈現國畫淡雅、水彩渲染或油畫厚實的效果。

廣告 廣告

財稅局表示，中華民國容裕撕畫藝術推廣協會成立於民國109年，由熱愛棉紙撕畫教師組成，有樂齡講師、志工講師及社區講師，年齡橫跨50至80餘歲，成員遍布國內外，其中多位會員曾舉辦個展並於各大美展中獲獎；協會每年舉辦研習課程，會員輪流授課、互相交流，激盪創意火花，不斷深化藝術內涵。

財稅局指出，此次協會展覽作品題材多元，涵蓋風景、花卉、植物、果實、流水、山嶺、動物、鳥類、池塘及人物，期藉由展覽與大眾分享棉紙撕畫之美，展示其容易入門且能陶冶心情特性。