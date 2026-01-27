南市財稅局長李建賢辭任 黃偉哲頒感謝紀念牌

南市財稅局長李建賢辭任，市長黃偉哲頒贈感謝紀念牌，肯定其任內為臺南財稅工作奠定良好基礎。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府財政稅務局長李建賢即將於2月1日辭任離開市府團隊，市長黃偉哲27日於市政會議頒贈感謝紀念牌，感謝李建賢局長任職期間，以深厚的行政歷練及專業帶領財稅局團隊推動各項業務，為市政發展奠定穩固且可靠的財政基礎。

黃偉哲市長表示，李建賢局長自113年8月1日上任至今年年1月31日卸下職務，任期雖僅1年6個月，但在有限時間內展現高度專業與效率，以溫暖而堅定的領導風格，堅守財政紀律，除擴大稅收、持續還債，同時也精進稅政作為、落實開源節流措施，並積極推動智慧財稅與便民服務，為財稅工作留下良好基礎，協助市府穩健發展。

黃偉哲市長指出，李建賢局長2月1日起將離開市府團隊，但這並非服務社會的終點，相信未來仍會在不同崗位持續貢獻所長，也感謝李建賢任內的付出與貢獻，並祝福未來一切平安順心。