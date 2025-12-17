南市身心障礙者職訓班結業

臺南市政府勞工局委託社團法人台南市復健青年勵進會辦理「一一四年度手工藝類身心障礙者職業訓練－縫紉技術人員培訓班」，學員歷五百小時課程，從平車、拷克機等縫紉工具操作到創意設計與循環再利用概念，建立扎實縫製能力及為就業與創業奠定基礎，學員也於結訓典禮中展示手提袋等創作。培訓班融入「臺南在地文化意象」，以七股鹽山、關廟特產為主題進行造型創作，或運用棉布抽線製作成「細麵條」素材，延伸創作出蝦子、滷蛋及十份寫真等作品。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲重視弱勢支持政策，勞工局積極協助弱勢者自立成長，打造晴天坊為身心障礙者提供展售平台，鼓勵學員結訓後將臺南故事融合產品創造品牌。勵進會理事長王瑞宏說，縫紉與手工藝不僅有療癒效果，也能改善生活品質與身心狀況，培訓班透過專業技能建構身心障礙者的自信與就業能力，未來會連結更多資源，協助學員拓展職涯可能。