南市辦水利法出流管制推廣教育訓練 強化案場防洪減災確保土地開發不淹水

南市水利局辦理水利法出流管制推廣教育訓練，強化案場維護管理效率，落實防洪減災確保土地開發不淹水。（記者李嘉祥攝）

面對氣候變遷加劇及短延時強降雨頻發挑戰，臺南市長黃偉哲要求藉水利法出流管制「公私協力」模式，共同將致災風險降至最低；水利局特舉辦「水利法出流管制推廣教育訓練」，邀開發義務人、設計與審查單位技師及相關機關代表共同參與；會中除針對中央最新公告的法規修正進行宣導，並針對施工期間的防災設施設置及維護管理實務進行案例解析，期能精進審查流程並提升案場維護管理效率。

因應嚴峻氣候挑戰，經濟部水利署於今年9月3日公告修訂出流管制法規，擴大管制範圍；新制規定需提出流管制計畫開發面積門檻，由原本的2公頃以上下修調整為「1公頃以上」；此外，都市計畫區內新建建築物開發規模達0.2公頃以上者，亦納入應提出流管制計畫書的範疇；新法規頒布後有一年緩衝期，此次講座特對此詳細解說，確保開發單位與專業技師能及早因應。

除法規變動，水利局也強調施工期間的防災責任，要求開發單位於整地、動工階段，有責任設置暫時性的滯洪池、臨時排水路及沉砂池等設施，防止泥沙或雨水外洩；市府查驗時將特別檢查臨時排水及滯洪沉砂設施是否完善，避免造成鄰地積水或環境影響；課程中也重申操作規範，例如「洪峰期間滯洪池內水嚴禁外抽」等關鍵原則，確保設施在關鍵時刻能發揮最大效用。

水利局長邱忠川表示，市府全力配合中央出流管制政策，長期以來針對開發面積超過2公頃的案件嚴格把關，透過公私部門共同努力，截至目前為止，水利局已申請約220件，累積總核定滯洪量超過2460萬立方公尺，滯洪池累積開發量體全台第一，顯示出流管制政策於削減洪峰、減輕排水負擔已具顯著成果，除期許透過教育訓練讓各級主管機關與業者瞭解新法規定與施工規範，也希望達成雙向交流目標，優化南市出流管制審查流程與案場維護管理效率，落實總合治水目標，打造更具韌性的海綿城市。