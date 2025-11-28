南市辦理健康促進學校成果觀摩及增能研習 攜手各校展現健康促進計畫成果

南市教育局辦理健康促進學校成果觀摩及增能研習，攜手各校展現健康促進計畫成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局28日於曾文市政願景園區舉辦「114年度健康促進學校成果觀摩暨增能研習」，專門委員簡文達代表頒獎表揚健康促進績優學校；會中也邀請專家學者、健康促進議題中心及績優學校經驗分享，展現健康促進學校計畫各項議題的豐碩成果，促進校際觀摩學習。

健康促進學校輔導計畫主持人臺灣師範大學教授張鳳琴說明114學年度健康促進學校輔導計畫推動重點；清華大學榮譽教授鄭麗媛分享健康促進學校體適能活動方案，以最新實證與教學策略協助教師將體能促進有效融入校園日常；多所議題中心與績優學校也分享特色行動與推動成效，展現議題深耕成果，強化學校推動健康促進計畫的專業能量與促進跨校交流。

市長黃偉哲表示，台灣邁入高齡化社會，兒童及青少年的健康是城市的未來，南市長年深耕健康促進學校議題，從視力保健、口腔保健、健康體位到正向心理健康，透過創新課程與家長共學，打造全面支持性健康環境，讓健康習慣從小扎根，為孩子累積一生的健康財富，形塑更幸福、永續的健康城市。

教育局長鄭新輝指出，南市積極推動健康促進學校計畫，學校以議題為核心發展校本策略並進行前後測，提升實施成效，歷年參與全國各項競賽成果豐碩；南市學生視力、口腔健康等面向數據皆優於全國平均，根據113學年度數據，南市國中小學生的裸視視力不良率51.36%、視力不良就醫率94.79%、未治療齲齒率19.38%、以及齲齒複檢率93.76%等指標均優於全國平均值，健康體位部分也逐年改善，期盼學校持續推動健康促進理念，陪伴孩子在身心靈均衡發展的學習環境中成長。

榮獲健康促進學校國小組第一名的鹽水國小以健康安全為核心，透過「健康五學」與親師生及社區構築「健康活力、幸福展藝」的健康促進學校願景，學校積極整合社區資源，辦理營養教育、校藥師駐校、體控衛教及安全急救等活動，全面開放校區，鼓勵親師生及社區民眾運動，建立校社一體優質健促網絡；國中組第一名山上國中校園有豐富自然生態環境，提供學生良好健康學習環境，透過飼養羊孩兒啟發學生生命教育的意義，提升學生正向心理健康，落實SH150計畫，除開設運動性社團並定期辦理各項運動賽事，養成學生規律運動習慣，並與社區衛生所合作積極參與社區辦理相關健康促進活動，透過多元管道傳遞健康促進訊息，提供家長相關健康資訊。