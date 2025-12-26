南市辦理全國首創產官研合作無人機救災展演 黃偉哲：助益救災效能 展現科技溫暖

▲今日活動現場，副總統蕭美琴，市長黃偉哲，及中科院副院長簡定華，台灣無人機協會理事長高志明與董事長池明洋及立委市議員等列席參加。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】面對極端氣候愈加頻繁的挑戰，台南市政府以「智慧科技、韌性城市」為核心方向，積極強化防災應變能量。今（26）日在沙崙智慧綠能科學城舉辦無人機救災展演，結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會，以模擬實作方式呈現科技導入防救災的成果。市長黃偉哲陪同副總統蕭美琴前往視察，盼透過產官研合作，讓台南在面對災害時能以更智慧、更有效率的方式守護市民的生命及財產安全。

副總統蕭美琴致詞表示，人與科技的結合，將使我們的城市更有韌性，非常高興見證市府結合民間科技帶動產官學研各方面力量，以創新科技投入各式極富挑戰性的防災任務。台南市府團隊近年積極跟中央合作，推動全社會的防衛韌性演練 ，預演未來可能發生的課題，以便救災時更為周延，同時發揮「科技輔助人力 」的精神，提升防災決策的準確，大幅降低災損，是她所樂見也相當感謝。

市長黃偉哲表示，透過無人機結合AI、機器人及智慧操作技術，不僅能大幅減輕人力負擔，更可有效提升城市治理、災害防救與城鎮韌性的整體量能。台南市已在風災勘查及登革熱防治中實際運用無人機，例如快速掌握屋頂、水塔及積水容器狀況，精準標定位置即時處理，展現科技在公共衛生與防災上的高度效益。

此外，無人機在農業與災後勘災上的應用潛力同樣巨大，例如透過空拍與AI影像分析，可迅速判讀屋頂與農作物受損情形，縮短民眾等待與查報時間，讓救助與補償更即時、更精確。黃偉哲強調，未來市府將持續配合中央政策，加速推動六甲無人機研發基地及柳科三期機器人研發與製造園區建設，攜手企業界深化科技應用，作為國家發展與城市韌性的重要支柱。

市府指出，本次展演具有兩項「全國第一」：一、首次由產官研三方合作，結合中科院研發能量與無人機產業，目標是讓「無人機救災常態化」，正式納入市府救災體系。二、首次導入AI判釋，透過無人機建置3D災區模型，並以AI 標示高風險區域，協助指揮官做出更精準的應變判斷。

而此次展演的兩大特色：其一為即時視訊模擬，現場畫面可零時差回傳指揮所，提高判斷效率；其二為無人機作為「先遣救災部隊」，能克服地形限制，執行災區搜尋、物資投送與通訊中繼等任務，展現高度機動性。

擔任展演指揮官的副市長趙卿惠強調，本次選在沙崙智慧綠能科學城的資安暨智慧科技研發大樓舉行，象徵台南結合智慧科技打造防災示範城市的目標。無人機應用不僅強化防災，更可帶動南部在研發、驗證到應用的完整產業鏈，推動無人機成為下一個地方產業亮點。

市府進一步說明，展演整合中科院多項設備，包括「銳二無人機」、「戰術近程無人機」、「無人機指管導控車」、「語音通信整合系統」、「臨時緊急通訊網」、「軍規耐候型移動照明桅桿」，以及民間技術的「行動電解產氫發電系統」與「高機動儲能車」等。

其中，銳二無人機可長時間高空偵蒐並回傳影像；戰術近程無人機可執行近距離救災與監控；指管導控車與通信系統能在通訊中斷情況下快速建構指揮網；繫留式無人機可架設臨時通訊、照明設備則支援夜間救援；搭配產氫發電與儲能設備，確保救援不受電力與通訊中斷影響，全方位強化重大災害時的應變韌性。

今日活動現場，包括中科院副院長簡定華、台灣無人機協會理事長高志明與董事長池明洋、市議員陳皇宇、郭鴻儀親自出席；立委王定宇、林俊憲及陳亭妃服務處均派代表出席，共同見證科技救災新頁。

