南市辦理第4季替代役男法紀教育課程

南市辦理第四季替代役男法紀教育課程，強化服勤認知暨提升法紀觀念。



（記者李嘉祥攝）

為提升替代役役男服勤士氣、宣導正確服務觀念，臺南市政府民政局舉辦「一一四年第四季替代役男法紀教育課程」，共八十八位役男參訓，透過課程加強法紀意識，強化服勤紀律，提升替代役整體形象。

教育部臺南市聯絡處暨學生校外會教官進行服裝儀容與基本教練檢查，培養役男儀表整潔與軍事紀律；消防局講師楊家宗則介紹緊急救護、基本結繩，期許役男在生活中活用。

市長黃偉哲表示，替代役制度已納入全民防衛動員體系及民防系統，協助軍事勤務成為新使命，於今年花蓮光復鄉馳援及丹娜絲颱風中得到良好驗證，勉勵役男服役期間積極學習熟練戰時勤務內容，為全民國防及國家安全盡心力，災害來臨時並可隨時投入各區協助。

民政局長姜淋煌也勉勵參訓役男將課程所學應用於工作與生活中，退役後持續參與民防訓練，強化防災與救災知能，災害發生時即時投入民防，協助維持社會民生基本運作。