南市農業局展現年度施政成果 克服地震颱風與關稅 行銷國際及發展永續

南市農業局於民治市政中心舉行年度施政成果發表會，副局長吳威達率領團隊展現各項績效，南市農會總幹事吳嘉仁及各區農漁會總幹事及農業團體也出席力挺。（記者李嘉祥攝）

臺南市農業今年面臨地震、低溫、關稅、丹娜絲風災、非洲豬瘟及毒雞蛋等多項挑戰，農業受創嚴重，市長黃偉哲與農業局長李芳林帶領團隊推動農業國際化、設置智慧冷鏈及基礎設施提升品質、爭取農業天然災害救助協助農友復耕、落實環境保育促進生態資源永續、推動休閒農遊提升農業附加產值、強化動物疫病防疫落實動物保護及推動永續漁業產業三支箭，農業局18日並於民治市政中心舉行年度施政成果發表會，副局長吳威達率領團隊展現各項績效；南市農會總幹事吳嘉仁及各區農漁會總幹事及農業團體也出席力挺，期盼攜手促進臺南農業行銷國際與永續發展。

李芳林局長表示，黃偉哲市長積極帶領轄內農漁會與優質廠商拓展海外市場，今年參加4場海外國際食品展並舉辦超過42場國際行銷活動，臺南八田米首度進入日本超市，虱目魚排首次外銷澳洲，芭樂與鳳梨首次打入法荷市場，成功將臺南鮮果與農漁產加工品推向8國，累計促成商機突破10億元；「2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」期間，臺南農產精品館營業額836萬元；「臺南國際芒果節」系列活動官方臉書粉絲頁瀏覽次數突破102萬次。

市府也持續強化農業基礎建設，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」整合加工、冷鏈、集散等功能，預計2026年下半年完工，採營運移轉OT方式委由民間專業團隊管理，年處理量上看8500公噸；市府也投入1.88億元於將軍漁港建置「智慧水產加工及物流運籌中心」，符合HACCP、GHP標準並導入創新冷鏈技術，年處理量逾1000公噸，去年與臺南漁產運銷公司完成委外簽約，預計115年啟用；另也爭取補助傳統養禽舍改建為非開放式或密閉式水簾負壓禽舍，2025年度南市核定3場，補助經費合計1940萬元。

李芳林局長指出，黃偉哲市長上任後逐年增加預算辦理農漁水路修繕，加強路基及邊坡穩定、改善排水，今年核定改善經費3億8200萬元，改善農漁水路總長度85.591公里；另也爭取0121地震、1至2月低溫、3月中旬低溫及丹娜絲颱風等農業天然災害救助計30452件，救助金17.58億元，並獲賑災基金會補助農民修復龍眼乾烘焙窯178處，另也協助農友清運丹娜絲颱風文旦落果、毀損農膜及火鶴花農業廢棄物合計20875公噸，同時輔導受災農友申辦溫網室設施重建輔導措施截至目前162件，重建面積34公頃，補助金額約2.5億元。

吳威達副局長指出，因保育良好，黑面琵鷺今年來度冬族群數量再創新高，從2020年的1839隻成長至2025年的2439隻；並配合林業及自然保育署「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵農民採取友善環境耕作，114年水雉成功孵化共計1063巢，核發獎勵金達318萬9000元，重要棲地陸上魚塭申請面積187公頃，正進行查核作業中；官田濕地水雉生態教育園區榮獲WLI認證「星級濕地中心獎」；「守護老樹－讓銀髮更閃耀、樹木更健康」主題榮獲114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎活躍獎；「SDG17 臺南度冬黑琵有吃有住」主題榮獲2025年第五屆TSAA台灣永續行動獎最佳行動方案銀級肯定。

農業局也積極輔導各休閒農業區結合休閒農場發展特色休閒農業旅遊，東山區「東山175休閒農業區」及下營區「營墘休閒農業區」經農業部審查通過劃定並公告，官田區「凌波渡頭休閒農業區」及新化區的「大坑168休閒農業區」也通過農業部劃設審查，尚待公告。

吳威達副局長說，瘟非洲豬瘟發生後，南市全面落實防疫，三輪訪視養豬場、派員至肉品市場、化製場及高風險場等採樣監測、公告所有養豬場禁止餵飼廚餘，阻斷非洲豬瘟重要傳遞鏈；國內發生雞蛋檢出芬普尼超標案，南市加強蛋禽場訪視及用藥輔導及強化抽驗雞蛋採樣作業，動保處每年並派員至蛋雞場採樣未上市雞蛋監測用藥情形，同時推動「人與動物和諧共好」動物友善城市理念，新年新啟用關廟區大潭埤旺萊、安南區東和里及北區長興等三處寵物友善公園，並持續爭取經費規劃新增五處，預計115年完工；多功能教育園區規劃有動物教育認養館、景觀步道、寵物公園及生態滯洪池等多元化場域，已於112年開工，預計於115年完工，除增加收容量能及成為生命教育場所，並透過公園化設計提供民眾休閒場所及農漁產推廣空間。

響應海洋永續發展，南市農業局也積極提升地方漁業產業競爭力與環境保護效益，今年已投入逾1.3 億元推動「永續漁業產業三支箭」，涵蓋污染源頭減量、產業合法化管理，以及漁港基礎建設強化，為臺南的海洋生態與漁業發展建立新的里程碑，其中包括補助漁民推動改良式環保浮具取代傳統保麗龍，共投入1億3327萬元，從源頭減少了牡蠣蚵棚及傳統保麗龍對海岸的污染；實施區劃漁業權後，除保障蚵農放養權益，天災時也能獲得災害救助的權益，另也辦理經常性「漁港疏浚作業」，確保進出港安全，提升漁船作業安全性及效率。