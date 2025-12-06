南市農業局攜手市農會及養豬協進會辦促銷 鼓勵民眾支持優質國產豬肉

南市農業局副局長吳威達、南市農會總幹事吳嘉仁、南市養豬協進會理事長曾勝誠等聯合為促銷活動揭幕，歡迎民眾來嚐鮮與採購。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府農業局6日於東區假日農市辦理「國產豬肉品嚐促銷行銷推廣活動」，臺南市農會及台南市養豬協進會邀集多家在地優良商家設攤，提供品嚐美味豬肉料理藉此促銷多元豬肉產品，吸引大批民眾參與；台南市養豬協進會現場發放香腸、鹹豬肉、貢丸湯及鮮蒸蝦仁肉圓讓民眾品嚐，現場大排長龍，人氣爆棚。

南市農業局長李芳林及副局長吳威達、南市農會總幹事吳嘉仁、台南市養豬協進會理事長曾勝誠等聯合為活動揭幕，除介紹台灣及臺南優質豬肉，養豬協進會也以超值優惠價格促銷義賣經臺南市肉品市場合格屠宰的生鮮豬肉，吸引大批民眾來嚐鮮與採購。

市長黃偉哲表示，日前國內首次出現非洲豬瘟確診案例，農業部為全力防堵疫情擴散，公告全國禁運禁宰15日，造成國內溫體豬肉供應中斷，養豬產業鏈及末端消費者因而受到影響；為讓愛吃豬肉民眾購買到最優質的國產豬肉，恢復豬肉消費習慣及加強對國產豬肉的信心，特選在假日辦理行銷推廣活動，讓民眾品味臺南國產豬肉的高品質與好滋味，吃得安心且滿足、還能買得划算。

農業局長李芳林說，經過全國一起努力，目前疫情已經沒有擴散疑慮，為產業永續經營，農業局於今年11月20日公告臺南市全面禁止使用廚餘等廢棄物作為飼料養豬，呼籲大眾齊心為產業盡心力，不僅行動支持並選購經檢驗、可溯源的國產豬肉，也配合惜食減少廚餘產生量，最重要的是不要攜帶或購買疫區豬肉製品進入國內，期盼大家共同努力守住臺灣最美味的溫體豬肉。

南市農會總幹事吳嘉仁也介紹此次活動邀請泰興肉脯佳里老店、珍泰興食品、和記肉舖子、合口味、滿意阿滿姨香腸等等優良店家，以及佳里區農會、官田區農會等展售相關肉品及加工品，也提醒明日還有一天，台南市養豬協進會同樣發放美食供民眾享用，歡迎把握機會到假日農市來買豬肉及品嚐美味豬肉。