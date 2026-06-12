南市農業局率團參加首爾食品展獲韓國買家青睞 吸引超過二億商機

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南市農業局率團參加首爾食品展吸引韓國及亞洲等買主青睞及洽詢合作機會，現場接單及後續商機金額突破台幣二億元。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市農業局率團參加首爾食品展吸引韓國及亞洲等買主青睞及洽詢合作機會，現場接單及後續商機金額突破台幣二億元。（記者李嘉祥翻攝）

「2026韓國首爾國際食品展（SEOUL FOOD 2026）」6月12日落幕，臺南市政府農業局率農食品業者組成的臺南館透過產品展示、商務洽談及市場交流，吸引韓國及亞洲各地買主關注；初步統計展覽現場接單及後續商機金額突破台幣2億元，展現臺南優質農產品及食品加工產業強勁的國際競爭力與市場發展潛力，也為拓展韓國及亞洲市場創造更多合作契機。

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食品展期間，多項臺南特色產品獲得買主高度關注，其中福汎企業芝麻醬及鹹奶酥抹醬吸引多家買主洽詢合作機會。業者表示，韓國烘焙市場蓬勃發展，特色抹醬產品具備多元應用空間，未來有機會切入當地麵包、甜點及餐飲市場；泰吉軒實業展出的爆爆珠除可應用於飲品市場外，業者也結合韓國常見的蘇打餅乾與鮪魚罐頭進行創新試吃，融合在地飲食文化創新應用不僅提升產品辨識度，鹹甜交融口感也吸引許多買主及通路商駐足。

另外，臺南館業者展是的即食珍珠、臺灣特色茶品、天然果汁、冷凍水果及保健食品等產品也獲得韓國進口商及餐飲通路業者關注，現場洽談氣氛熱絡；新鳳鳴茶業於展覽首日即接獲訂單，顯示臺灣特色茶品深受海外市場青睞；和旌生物科技推出的即食珍珠產品也吸引多家餐飲及飲品通路業者洽談合作，展現臺南農產加工產品多元化及符合國際市場需求的優勢。

市長黃偉哲表示，韓國是臺南農產品重要外銷市場之一，近年來雙方在農產品貿易及食品消費市場互動日益密切；市府持續透過參與國際展覽及推動海外行銷活動，協助業者掌握市場趨勢、建立通路合作關係，讓更多優質臺南產品走向國際市場；此次參展成果顯示臺南農產品不僅具備優良品質，更能符合國際市場多元需求，深具外銷發展潛力。

農業局長李芳林指出，此次參展除推廣臺南優質農產品外，也藉由與國際買主面對面交流，深入了解韓國消費市場趨勢與需求，作為未來產品開發及市場布局的重要參考；市府也會持續攜手業者拓展海外市場，強化國際通路合作，提升臺南農產品品牌價值與外銷能量，讓世界看見臺南農業的創新與實力。