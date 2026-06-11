南市農業局率業者進軍韓國首爾食品展受矚目 駐韓代表至臺南館加油打氣

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南市農業局率業者進軍韓國首爾食品展受矚目，駐韓代表特至臺南館加油打氣。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市農業局率業者進軍韓國首爾食品展受矚目，駐韓代表特至臺南館加油打氣。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府農業局今年領軍8家農產業者參加於韓國KINTEX國際展覽中心舉辦的「2026韓國首爾國際食品展（SEOUL FOOD 2026）」，展覽期間臺南館人潮絡繹不絕，展現臺南農產加工食品強勁的國際吸引力；駐韓台北代表部大使丘高偉也特至臺南館加油打氣，肯定「臺南隊」努力拓展韓國及亞洲市場商機。

現場參展業者獲得不少國際買主關注，其中泰吉軒實業的爆爆珠、福汎企業的特色抹醬產品、和旌生物科技的即食珍珠、冠南生物科技的水果捏捏冰，以及綠園牧場的芒果冰沙均吸引買家駐足洽詢，展現臺南農產加工食品多元且具市場潛力的產品優勢。因應韓國麵包市場蓬勃發展，福汎企業展出的厚奶香蒜抹醬、抹茶醬及多款特色抹醬產品也吸引多組國際買主洽談，其中以芝麻醬及鹹奶酥抹醬最受關注，買主表達高度興趣，現場積極詢問產品應用方式與合作模式，展現臺灣抹醬產品切入韓國烘焙通路的高度潛力。

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南市農業局表示，丘高偉大使也關心臺南農業整體推廣成果，逐一了解參展業者產品特色、市場布局及洽談情形，肯定臺南農產加工品兼具創新研發能量與市場競爭力，對臺南隊積極拓展韓國市場的努力表達高度肯定，並強調臺灣農產品在韓國市場有良好口碑，臺南以完整的農業供應鏈及品牌行銷能力，展現高度整合實力，未來在海外市場發展值得期待，鼓勵業者持續深化與韓國通路及買主合作。

駐韓代表部亦特別邀請南市府攜手優質農特產品業者至「國慶酒宴」設攤推廣，期望透過官方外交場合深化臺韓雙邊經貿與農業合作，提升臺南農產品國際能見度，與韓國當地通路建立長期合作關係。

南市長黃偉哲及農業局長李芳林強調，市府帶隊參展不僅可有效整合業者資源，更能透過國際展會平台與駐外單位合作，強化城市外交與產業行銷雙軌並進，未來會持續協助業者拓展海外市場，讓臺南優質農產品在國際舞台上被更多買主看見。