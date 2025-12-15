南市農水路改善成果全國第一 總長度達4.7條中山高速公路





台南市近7年完成農漁水路改善總長度相當於4.7條中山高速公路，改善成果為全國第一，大大提升農業生產及運輸效率。市長黃偉哲15日邀請農業部農田水利署副署長陳衍源及地方民意代表、在地農民一同實地視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，並呼籲中央持續補助經費，與市府共同打造安全永續的農業環境，確保農業生產與農村發展不受影響。

市長黃偉哲表示，農水路設施是農漁業經濟的基石，也是農村生活環境的重要指標，台南市的農地重劃區高達500多個，為提升農機具作業便利性及農產品運輸效率，市府近七年來大筆投入農地重劃區農水路改善經費約達35.53億元，其中包含中央補助緊急農水路改善經費10.54億元、早期農水路改善經費9.99億元及本市自籌市預算15億元。

另外投入於非農地重劃區農漁水路改善經費亦達31.74億元，合計經費共達67.27億元，完成改善農路約達1743公里、水路約達226公里及漁路約達147公里，改善總長度約等於4.7條中山高速公路，成果全國第一。

黃偉哲說，明年度中央補助地方政府推動農地重劃區農水路經費受財劃法修正影響，恐大幅縮減，直接衝擊農業生產基礎建設，希望台南市所有立委能協助爭取，他也保證明年是任內最後一年，會努力爭取更多的經費做好農水路建設，持續打造農村的高速公路。

地政局長陳淑美表示，今日視察地點學甲區中洲農地重劃區農路改善工程，為今年度中央補助辦理緊急農水路改善案件，其中東西幹路一農路投入經費約388萬餘元，改善長度共589公尺，114年6月22日開工，114年9月2日竣工，並於114年9月25日驗收。改善前原路面破舊龜裂顛簸、雜草亂生導致路寬僅餘4.8公尺，改善後地盡其用、路面平順，用路寬達8公尺。

另外東西四路、東西五路、南北幹路三之一及南北幹路三之二等四條農路改善工程，改善經費共888萬餘元，改善長度合計達1,829公尺，亦已於114年11月13日完工驗收，不僅提升農機具作業便利性，同時劃設路側邊線及反光導標後加強夜間行車的安全性。該區域周邊主要農作物盛產紅蔥頭、高粱、洋香瓜等為大宗，改善後農路大幅提升農產品運輸效率，有效促進現代化農業發展，增加農民的收入和競爭力。

