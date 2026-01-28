南市近日發生多起詐騙案件 警局設攤加強宣導

南市近日發生多起「假檢警」詐騙案件，市警局設攤加強宣導。（警局提供）

記者翁聖權／台南報導

南市近日發生多起「假檢警」詐騙案件，市警察局廿八日上午結合衛生局舉辦「一一五年新希望秀出愛」活動，於現場設置防詐宣導攤位，以趣味問答之闖關方式，將最新、常見詐騙手法及防詐資訊傳遞予民眾，現場氣氛熱鬧滾滾，讓市民朋友在參與活動，也能同步更新防詐觀念，提升自我保護能力。

市警局指出，依據一六五打詐儀錶板統計數據及每日案例，南市近日受理多起「假檢警」詐騙案件，詐騙集團假冒ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）或戶政事務所人員致電民眾，謊稱其遭冒名申辦電信門號、申請戶籍謄本或開立銀行帳戶，隨後將電話線上轉接給假警察或檢察官，再聲稱民眾涉及刑案或洗錢，要求民眾交付現金、帳戶、提款卡及密碼進行「監管」，被害人被騙遭詐，造成鉅額財產損失。

市警局提醒，「假檢警」詐騙案類，是六十五歲以上族群常見之高發被害案類，檢警機關偵辦案件，不會要求民眾交付財物、提款卡或存摺，亦不會監管民眾帳戶，若接獲此類可疑電話，請務必先「掛斷電話」，再冷靜撥打一六五反詐騙專線或一一０查證。

市警局長林國清表示，年關將至，民眾購物及年節採買需求增加，網路購物要當心詐騙話術；民眾如有鉅額提、領款需求，可向就近派出所申請護鈔服務，以保護財物安全，平安過新年。