南市進出口商業同業公會春節慰勞 前往陸軍砲訓部等3駐軍部隊





台南市進出口商業同業公會理事長蔡志光19日率領敬軍團，由台南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往關廟湯山營區慰勞陸軍砲兵訓練指揮部、空軍第一戰術戰鬥機聯隊及臺南後備指揮部等三單位官兵，除了慰勉官兵們執行戰備任務及教育訓練之辛勞，同時致贈春節慰勞金，感謝國軍官兵們在春節期間為國盡忠、為民服務的奉獻精神。

敬軍團由理事長蔡志光、常務監事施富仁、常務理事陳剛明、蔡金英、林俊宏及秘書長黃竩婷、行政簡慶聰等組成，受到部隊官兵的熱情歡迎；敬軍團成員除了關心陸軍砲訓部官兵到關廟新建營區的生活狀況外，同時亦代表進出口公會全體成員致贈慰勞金，預祝三軍官兵新春愉快、佳節平安。

廣告 廣告

受慰部隊由指揮官李少將、聯隊長廖少將及指揮官林上校親自出席接待，陸軍砲訓部特別安排敬軍團參觀隊史館及陳展裝備，為來賓們詳細說明國軍砲兵的沿革史和發展歷程，慰訪全程軍民互動熱絡、氣氛融洽、賓主盡歡。

更多新聞推薦

● 台美談定「對等關稅」條件 國民黨立院黨團：2500億美元信用擔保錢從哪來？