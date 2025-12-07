南市運用無人機巡查節省人力及早發現問題 維護排水設施及沙洲安全與生態
▲南市水利局運用無人機巡查，節省人力及早發現問題，維護排水設施及沙洲安全與生態。（記者李嘉祥攝）
臺南市幅員遼闊，易淹水潛勢面積約佔全國三分之一，市長黃偉哲上任後將治水防洪視為施政重點，要求積極維護區域排水、抽水站、滯洪池及水閘門等不同類型水利設施；水利局導入無人機科技進行排水設施及沙洲復育成果巡查，除節省人力、時間與及早發現潛在問題，確保設施於汛期正常運作，另也建立準確即時的海岸沙洲管理資料，守護安全與生態。
水利局長邱忠川表示，南市水利設施眾多，市管區域排水約165條、總長度達655公里，抽水站共67座、滯洪池26座及1840座水閘門設施；為確保於汛期能發揮功能，水利局於每年汛期前均會完成進行水利建造物定期檢查；過去傳統巡查需仰賴人力現勘，不僅耗時費工，亦受氣候與地形限制，近年導入無人機巡查後，可於短時間內完成大範圍空拍，透過高解析度影像判斷出結構物裂縫、沖刷損壞、淤積及雜草覆蓋等問題，大幅提升巡查效率與安全性。
邱忠川局長進一步說明，沙洲地形因受到波浪、潮汐、海流影響會逐漸變化，為掌握沙洲變遷情形，水利局利用空拍機監測，不僅可以提供高解析度影像資料，還能以低成本及高效率方式進行長期的觀測與資料收集；透過空拍機在沙洲上空定期飛行，能捕捉到沙洲在不同季節、不同氣象條件下的變化情況，並透過高解析度縱深影像瞭解沙洲變遷趨勢，進而提出有效的保護策略，作為推動沙洲復育工程的參考。
黃偉哲市長強調，市府除以傳統人力巡查排水設施及監測沙洲復育外，也同步導入無人機科技全面進行水利設施巡查，及早發現問題並即時改善，確保排水設施功能正常及安全無虞；另也會持續利用無人機長期監測海岸沙洲變化情形、復育成果追蹤及後續改善方案，守護民眾生命財產安全。
