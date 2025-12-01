南市運用無人機輔助水域治理 守護排水、沙洲安全及生態

水利局運用無人機進行區域排水巡檢。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市幅員遼闊、易淹水潛勢面積約佔全國三分之一，水利局針對不同類型的水利建造物，進行維護與檢查，並導入無人機科技進行排水設施及沙洲復育成果巡查，以節省人力、時間並及早發現潛在問題，確保所有設施在汛期正常運作，同時利用無人機長期監測海岸沙洲變化，做為推動沙洲復育工程的參考。

水利局表示，南市管轄之區域排水一百六十五條、總長度達六百五十五公里，抽水站共六十七座、滯洪池二十六座、一千八百四十座水閘門設施，為確保水利設施在汛期能發揮功能，在每年汛期前會完成進行水利建造物定期檢查。

廣告 廣告

過去傳統巡查需仰賴人力現勘，耗時費工，易受氣候與地形限制；近年導入無人機巡查，可在短時間內完成大範圍空拍，透過高解析度影像判斷出結構物裂縫、沖刷損壞、淤積及雜草覆蓋等問題，大幅提升巡查效率與安全性。

為掌握沙洲變遷，利用無人機監測變化，可提供高解析度的影像資料，還能以低成本及高效率方式，進行長期的觀測與資料收集。（水利局提供）

水利局指出，沙洲受波浪、潮汐、海流影響，為掌握沙洲變遷，亦利用空拍機監測變化，不僅可提供高解析度的影像資料，還能以低成本及高效率的方式，進行長期的觀測與資料收集。

空拍機在沙洲上空定期飛行，捕捉到沙洲在不同季節、不同氣象條件下的變化情況；透過高解析度的縱深影像，可掌握沙洲變遷趨勢，提出有效的保護策略，作為推動沙洲復育工程的參考。

水利局說，導入無人機科技全面進行水利設施巡查，及早發現問題並即時改善，確保排水設施功能正常及安全無虞，並利用無人機長期監測海岸沙洲變化情形、復育成果追蹤及後續改善方案，守護民眾生命財產安全。