南市道安團隊持續精進防制作為 交通事故風險再降溫

南市道安團隊依事故熱區、族群特性滾動調整防制機制，改善作為展現成效，去年交通事故自5月起呈現連續下降趨勢。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府召開道路交通安全會報，由副市長葉澤山主持，就114年交通事故整體趨勢進行完整盤點與檢討；分析結果顯示，雖然上半年事故較為集中，累計A30死亡人數一度偏高，但市府自第二季起即啟動精準防制與滾動檢討機制，各項改善作為已逐步展現成效；交通事故自5月起呈現連續5個月下降趨勢，顯示整體防制作為正持續發揮效果；葉澤山負是指也責成各局處持續強化事故風險管理與跨局處協作。

葉澤山副市長表示，交通安全改善不會一蹴可幾，核心在於穩定且持續的防制策略，市府面對上半年事故偏高壓力並未迴避，而是立即啟動風險盤點、逐項對症下藥，加速推動工程優化、精準執法與教育深化工作，並以跨局處合作累積改善力道；道安團隊會持續以數據為基礎，針對事故熱區、熱時與高風險族群調整策略，最終目標是建立長期穩定的交通安全環境。

交通局長王銘德說明依據114年1至9月事故資料分析，死亡事故仍以機車占比66%最高，高齡者比例亦達47%，為兩大核心風險族群；從區域差異觀察，原縣區事故量雖較低，但死亡率偏高，超速與自撞等單一車輛事故占比明顯，事故嚴重度相對提升，原市區因車流密集，事故件數雖多但多以輕傷為主；值得注意的是，A1與A30死亡事故熱點呈現全市多點分散，顯見肇事原因並非來自單一路段或單一因素，防制工作需依區域風險差異採取不同策略。

王銘德局長說，道安團隊會持續落實轄區健檢工作，精準防制事故風險問題；事故防制上以工程、教育與執法三大面向系統性推動，A1案件均採逐案勘查並要求於一週內完成現勘，對可立即著手的項目即時優化，並穩健爭取中央補助推動道路品質、人行環境與校園周邊交通環境優化，強化道路設計與安全性；執法方面，警察局依事故熱點與肇因特性加強精準取締，順安專案亦持續鎖定速率、未停讓等高風險違規項目執法；高齡族群部分結合社區據點、宮廟、衛生與社福系統推動情境與案例宣導，協助長者提升風險辨識與自我保護能力。

王銘德局長強調，市府道安團隊會持續依據事故熱區、族群特性滾動調整防制作為，並持續與中央合作，以科學化、精準化與系統化方式推動交通安全工作，也提醒許多事故常是因「短暫分心」或「一時搶快」造成，呼籲民眾騎車、開車經過路口時多看一眼、多停讓一下，尤其是在清晨、夜間或速度較快的路段更應提高注意力，日常小動作就能為自己與家人多添一分安全。