南市道安成果全國雙料冠軍

台南市殯葬業務三度評比獲中央肯定，道安成果也獲得全國雙料冠軍，民政局、交通局於六日市政會議中呈獻成果，市長黃偉哲勉勵這兩個單位再接再厲，創造佳績。

台南市日前榮獲內政部去年度地方政府殯葬管理業務績效評量優等獎，為市長黃偉哲任內連續六年三次評比皆獲中央優等肯定，市長黃偉哲六日於市政會議肯定民政局團隊的努力，殯葬服務關係到市民生命尊嚴與家屬感受，期許民政局持續精進服務，為市民打造更周全、溫暖且有尊嚴的殯葬環境。

民政局表示，內政部每兩年辦理一次殯葬管理業務評量，台南市再度脫穎而出的重要績效包括：南區第一火化場新建工程、新營福園殯葬專區擴建工程、平民安葬專戶設立等成果。

同時，台南市全力打造交通安全城市，日前獲得交通部一一三年度道路交通安全執行成果的綜合管考榮獲第一名績優獎項，並以「府城有禮 人本交通新文化」創新宣導計畫，獲得交通部「第十七屆道安創新貢獻獎」交通安全教育組冠軍，雙雙寫下亮眼成績。