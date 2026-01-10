南市道安治理成果獲中央獎項肯定 展現制度管考與人本教育並進成效

南市交通局將交通安全教育納入整體防制策略，透過校園行動劇、創意著色比賽、夜市巡迴等方式讓交通安全教育走進生活情境。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府道安團隊持續深化道路交通安全治理工作，推動成果獲中央高度肯定，除於交通部113年度道路交通安全執行成果評比中榮獲「綜合管考組」第一名績優獎項，並於114年第17屆道安創新貢獻獎中，以「府城有禮 人本交通新文化」計畫榮獲交通安全教育組第一名，凸顯南市交通安全治理與教育雙重並進，展現市府推動道安工作的決心與成效。

市長黃偉哲表示，交通安全是城市治理中必須長期穩定推進核心工作，市府以人本交通為政策主軸，強調跨局處協作、制度化管理與持續精進，將交通安全工作穩定推動，確保各項防制作為能夠持續發揮效果：交通安全治理除硬體建設外，更需同步累積安全文化，才能讓政策真正實踐，有效提升正確用路觀念，而中央於制度與資源支持是地方政府得以穩健推動交通安全治理的重要後盾，自110年迄今，南市透過「前瞻計畫」及「永續提升人行安全計畫」獲補助196案，總經費約45.7億元，讓市府能系統性改善道路品質與人行空間。

交通局局長王銘德指出，市府團隊落實推動道路交通安全改善整體規劃，透過近5年交通事故大數據分析建立交通風險辨識與決策基礎，針對事故熱區、高風險路口與事故族群進行交通健檢，並由工程、教育與執法三大面向同步推動，執行道路交通安全多元提升計畫，其中包含21項執行策略及33項具體工作，形成可追蹤、可檢核、可滾動修正的治理機制，是南市於「綜合管考」評比中獲得高度肯定的重要原因。

王銘德局長進一步說明，市府同步將交通安全教育納入整體防制策略，114年度透過「府城有禮 人本交通新文化」計畫，將人本交通理念與道安知識系統化導入，並依不同年齡層與用路情境，設計相對應的教育模組，使教育宣導成為交通安全治理體系中的重要一環，並以校園行動劇、繪本故事、創意著色比賽、夜市巡迴、交通特派員及AR及VR體驗等方式，讓交通安全教育走進生活情境，提升民眾實際用路風險辨識能力。

王銘德局長強調，榮獲二獎項，分別反映市府在道安治理與交通安全教育的整體成果，未來會持續以人本交通為核心，透過精準分析、制度管理與文化培力並行，穩健降低交通事故風險，讓交通安全不僅是政策目標，更能逐步內化為臺南市民共同遵循的日常準則，朝向安全、韌性與永續的交通城市目標邁進。