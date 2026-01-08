南市選手於全國語文競賽大放異彩 市府表揚獲獎師生

南市教育局長鄭新輝表揚全國語文競賽獲獎選手及教師，南市原民會主委白惠蘭、客委會主委陳新裕及議員Ingay Tali穎艾達利、施余興望Tjakumay Tagaw均出席祝賀。（記者李嘉祥攝）

臺南市177位選手參加「114年全國語文競賽」，勇奪個人賽特優28位、優等91位、甲等26位，團體賽讀者劇場特優5隊、優等3隊等佳績，六都第一，教育局特於大成國小舉辦頒獎典禮，教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲表揚代表隊選手及教師，肯定學子努力與指導老師用心培育；南市原民會主委白惠蘭、客委會主委陳新裕，及議員Ingay Tali穎艾達利、施余興望Tjakumay Tagaw均到場觀禮。

黃偉哲市長表示，南市重視孩子語文表達能力，長期挹注資源涵養學生語文核心素養，並將善用語文表達及奠基全球溝通力列為臺南五大教育願景之一，此次亮眼成績顯示臺南在語文教育的扎實推動，除恭喜得獎師生也感謝集訓講師及指導老師持續耕耘培育基層選手，齊心為語文教育努力，未來會持續透過多元課程與競賽活動，培養學生語文的自信與能力。

鄭新輝局長說，全國語文競賽項目繁多，包含國、台、客、原住民族語，項目包含朗讀、演說、情境式演說、字音字形、作文、寫字、讀者劇場等項目；歷經分區預賽、決賽競爭激烈後，選出南市代表隊選手計177人，並於全國賽中成績斐然，個人項目28位特優中，臺灣台語字音字形即佔6位，於國小至教師組、社會組各組別均獲特優大滿貫；另於團體項目讀者劇場項目有5隊特優，六都第一，其中臺灣台語更是國小至高中組均獲特優，在台、客、原民族語均有斬獲，展現南市長期深耕本土語文教育成果。

鄭新輝局長進一步指出，為支持師生爭取佳績，教育局於選拔出代表隊後即安排周末培訓，獲獎實為選手平時努力與犧牲假日賽前培訓的成果；值得一提的是，今年度將讀者劇場列為正式辦理的團體賽，除評判選手文本演繹能力，更採問答方式考驗臨場反應與語言溝通能力，臺南一中、延平國中、安平國中、麻豆國小、新市國小等5所學校以深厚的語文底蘊及絕佳團隊默契，從激烈競爭中脫穎而出，勇奪特優殊榮。

另外，新市國中教師徐子皓獲臺灣台語朗讀特優，復興國小教師徐美芬獲臺灣台語朗讀特優、忠孝國中教師傅虹靜獲臺灣客語朗讀特優、鯤鯓國小教師劉耿江獲作文特優、昭明國中教師陳瑛倩獲臺灣台語字音字形特優；鄭新輝肯定參賽的教師及指導老師平日積極次母語推廣，儘管課務繁忙，仍自我要求不鬆懈，利用晚間、假日、甚至暑假期間持續練習，不僅在全國競賽中脫穎而出，更以高度的自律與專業展現「教者先行」精神，成為學生心目中最具說服力的榜樣，也是臺南母語教育能持續深化的關鍵。