南市都發局年終秀重要施政成果 擘劃落實重大建設藍圖

南市都發局長林榮川率團隊展現今年對現行都市計畫問題作通盤性檢討及都市發展等各項政策執行成果。（記者李嘉祥攝）

▲南市都發局長林榮川率團隊展現今年對現行都市計畫問題作通盤性檢討及都市發展等各項政策執行成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市都發局今年度承襲黃偉哲市長施政理念擘劃最適都市發展與成長管理計畫，積極針對現行都市計畫問題，作通盤性的檢討解決，歲末年終，都發局長林榮川特率團隊展現各項政策推推動成績，以有效落實施政成果與全體市民共享，並強調會逐步實踐大臺南城鄉區域均衡發展，以行動陪伴和支持地方社區邁向永續發展。

都發局長林榮川表示，都發局今年辦理39處都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討及永康等24處都市計畫定期通盤檢討，合計解編全市約500公頃私有公設保留地，節省市府約1500億用地取得費用，並透過整體開發或回饋取得及興闢約117公頃公共設施，截至今年底，包含烏山頭、虎頭埤、關子嶺、台南都會公園、山上、楠西等6處公共設施保留地專通案及變更新化都市計畫第三次通盤檢討第一階段及第二階段、變更下營都市計畫第四次通盤檢討案、及安平港特定區等案，均已發布實施；各級都委會審定待核定計有曾文水庫、變更安定都市計畫第五次通盤檢討案、原臺南市主要計畫等計畫區；其餘都市計畫區則皆已進入內政部審議程序。

廣告 廣告

林榮川指出，臺南榮家已完成搬遷，原址並已展開市地重劃作業，遷建後的原址機關用地活化再利用，配合分期分區發展計畫市地重劃計畫書辦理進程，都市計畫第一階段已於110年6月3日發布實施，第二階段則於114年8月19日發布實施；全案都市計畫規劃內容包括整體公共設施用地－公園、停車場、廣場、道路、車站、公園道等比例達總面積約43.75%，其他則配合車站周邊發展需求規劃為住宅區跟商業區佔總面積約56.25%，整體生活環境品質更為提升；榮家既有樹木密集處劃設2處公園用地共約1.02公頃做為地區開放空間，讓樹木植栽可盡量原地保留。

至於鐵路地下化後林森車站旁將規劃為停車場用地，面積約0.46公頃，提供民眾轉乘大眾運輸停車使用；原榮家區內既有的榮光大道劃設為南北向的主要道路，東西向則預留崇學路未來打通至鐵路地下化後地面層公園道之空間，延續周邊地區空間紋理，原則採集中留設公共設施及大街廓配置，朝多元都市功能發展空間規劃。市地重劃完成後，將可增加地區開放空間，提升市區生活機能，並帶動地區發展。

林榮川局長指出，南市消防局德興消防分隊自74年興建使用至今，建物老舊、滲水、壁癌及結構受損無法符合使用需求，影響消防同仁生活機能及出勤效率，另第七救災救護大隊現與南門消防分隊及警察局永華訓練中心合署辦公，實際辦公空間亦無法滿足使用需求，配合消防局德興消防分隊及第七救災大隊新建辦公廳舍需求，都發局配合辦理都計變更作業，全案於今年4月14日發布實施。

經消防局評估後，將於南區中華西路一段與清水路西北側路口的國有地面積約1.9公頃新建辦公廳舍，供消防局德興消防分隊及第七救災救護大隊使用，遷建後可改善警消人員辦公生活環境、建物結構安全及增加使用空間，充實軟硬體設施，有效改善執勤效率，保障民眾生命財產安全助益；同時該基地交通路網便捷，車流較原址少，將有效縮短勤務車輛救災、救護時間，並可減少出勤時對周邊人、車影響，提高用路安全，並提升整體消防救災救護效能與量能。

林榮川局長也提及為提升都市設計審議行政效率、簡化審議作業，都發局首波完成檢討修訂「臺南市都市設計審議原則」，預計115年1月1日實施生效。近期都市設計審議時均特別關注人行動線連續性與舒適度，並考慮不同族群、性別友善之通用設計；為減緩都市熱島效應，限制建築量體及棟距，避免影響都市通風降溫及景觀穿透性，並要求移入容積建築基地，提高綠覆率達80%；另申請基地導入低衝擊開發並限制開挖範圍，讓雨水能直接入滲，以利調節都市微氣候及提升韌性環境。

另自臺南市無紙化都市設計審議系統上線以來，審議無須提供紙本報告書大幅減少紙張印製數量，為強化審議品質及效率，持續進行無紙化系統之優化作業，並同步建置審議3D模擬平台，預計115年完成，可展示歷年審議成果模型，以作為審議輔助參考。透過都市設計審議的專業把關與引導，確保與周邊環境和諧共榮，更重要的是塑造以人為本、永續的都市環境，讓臺南市朝向人本、宜居的城市目標邁進。

林榮川局長強調，都發局正推動「1/1000數值地形圖」與「3D近似建物模型」等智慧城規劃，積極創新導入科技工具，完善地形圖資並建置3D建築實景環境，完成後的3D模型則將成為市府內部跨域應用的核心基礎，可運用於教育推廣、運動科技、模擬導覽、防救災、交通及土木水利等領域，協助市府全面提升智慧治理能量，打造更便利與前瞻的城市服務。

都發局也配合內政部國土管理署政策，推動土地利用監測及管理作業，表現優異，榮獲都市土地組模範獎銀獎，善用數位工具與內部協調機制，妥善完成每一筆變異點查報與追蹤作業，展現高效能的行政執行力，獲得中央評鑑銀獎殊榮，實屬難能可貴，也顯示臺南市在土地治理上的堅實基礎與持續精進成果。

林榮川局長進一步說明，都發局今年度亦積極執行都市計畫分區管制等管理業務，維持城市良好運作的關鍵基礎。並藉由容積移轉制度為市民無償取得公共設施用地，節省公帑支出，114年度共計核准19件容移案件，為南市無償取得公共設施用地約2.62公頃、代金收入約5.17億元將用於取得公設地，節省公帑至少約15.64億元，不僅有效協助民間開發案合法申請容積移轉，亦使市府無須額外編列鉅額預算徵收或價購公共設施用地，即能為市民無償取得公共設施用地，兼顧財政效益、公共利益與都市建設品質。