南市都發局廉政教育訓練 強化採購管理與機密維護
臺南市政府都市發展局為強化同仁採購及契約履約管理之廉政風險意識，10日上午在永華市政中心辦理「廉你都懂」廉政教育訓練系列講座，邀請台灣中油股份有限公司採購處南部採購中心主任顏豪擔任講座，講授「採購與契約管理實務及公務機密維護」。
都市發展局主任秘書林惠真表示，政府採購及契約管理為機關推動業務至要環節，辦理過程首重依法行政及程序公正，藉由本次課程可強化同仁對採購制度與契約管理之實務認知，有助於提升風險辨識及法規運用能力，同時落實廉政及公務機密維護觀念於各項採購業務中，確保行政作業之透明與效率。
本次擔任講座的顏豪主任具多年採購實務經驗，透過數件近期受大眾注目案例分析說明採購作業常見風險態樣，包含履約管理不周、契約變更未依程序辦理、不當接觸及未完備資訊保密等重點，並就實務上易生爭議之處提出風險防制作法，並針對業務執行時可能遭遇之疑義與實務問題即席回應，協助同仁釐清作業原則與責任界線，課程反應相當熱烈。
更多新聞推薦
其他人也在看
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
高雄教育局：保護A師為優先 已接手處理非校事會議案件
[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學
美女主播張倍滋親赴南韓前線採訪 被疑是中國媒體險遭抗議民眾驅趕
【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
民進黨提名鄭朝方參選新竹縣長 賴清德讚：把竹北成功經驗推展到全新竹
民進黨中執會10日正式通過提名，並由中央黨部宣布徵召現任竹北市長鄭朝方代表參選下屆新竹縣長。民進黨主席賴清德表示，鄭朝方是新竹土生土長的優秀客家子弟，畢業於新竹高中、台北大學法律系，曾任總統府參議、行政院政務顧問、民進黨客家部主任與發言人，地方施政成績斐然。鄭朝方則展現承擔魄力表示，政治的價值從來不只是管理現狀，更重要的是創造未來，將帶著近4年在竹北累積的精......
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
桃園地稅局長換血 前北市稅捐處長倪永祖接任、姚世昌功成身退
桃園市政府10日發布人事案，地稅局長姚世昌卸任，遺缺由前臺北市政府稅捐處處長倪永祖接任。市府新聞處長羅楚東表示，姚局長歷任財政部北區國稅局桃園分局長、主任秘書、副局長，以及桃園市政府地方稅務局副局長，後升任局長。任職局長期間，積極推動各項業務，為市政建設提供堅實的財政後盾；同時秉持「愛心辦稅」理念，維護納稅義務人權益，深受各界肯定。市府對其奉獻公職、功在桃園的辛勞，致上最崇高的謝意。市長張善政對姚局長任內的付出與貢獻，表達高度肯定與感謝。羅楚東指出，即將接任地稅局局長的倪永祖，歷任財政部財稅組專門委員及副組長、賦稅署副組長，後調任臺北市稅捐稽徵處處長，稅務經歷完整，任內績效優異。疫情期間曾首推「線上e櫃檯」稅務視訊服務，兼顧防疫與便民；去年首創「稅籍異動即時通」，讓民眾即時掌握不動產轉移訊息，有效防範不動產詐騙案件。羅楚東強調，倪永祖具完整經歷及數位整合能力，熟悉稅務運作、了觧民眾需求，接任後業務上自能完整銜接；張市長也期許倪局長，持續提升稅務行政效能，秉持智慧創新的理念，為市民打造更便捷、安全的財稅環境。更多新聞推薦 ● 2026新竹縣長選戰民進黨終拍板鄭朝方出戰 徐欣瑩酸：終於獲得
美股長多趨勢不變 市值型、科技型美股ETF看俏
【記者柯安聰台北報導】AI投資浪潮正興起，由於美股是全球最重要的國際股市，也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。在6月8日至6月10日募集的群益標普500ETF...
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
梁佑南表示傅子純性格陽光，幾乎沒有缺點，總是把歡笑帶給身邊的每個人，也會鼓勵演藝圈後輩，「他不喜歡麻煩別人，這是他最大的缺點。」並透露女兒方琦是傅子純的粉絲，傅子純曾在她帶方琦探班時開玩笑說：「妳女兒喜歡我？她眼睛有問題喔！」但仍大方接受方琦的合照。
台積電簽約南科A區地上權 22筆土地供擴廠
記者翁順利／台南報導 台南科學園區特定區開發迎來歷史性重大突破！台南市政府十日晚間公…
鄉民監察院／江怡臻不選議員轉投川伯團隊？謝寒冰看好未來進新北市府 示警韓國瑜曾因堵麥吃大虧
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨新北市議員江怡臻昨（9）日拋出不再競選連任的震撼彈，引發地方政壇關注。江怡臻透露未來不排除投入行政體系或加入李...
MLB／鄧愷威2局內丟7分 本季最慘一戰吞第5敗
MLB美國職棒休士頓太空人9日推出鄧愷威先發面對洛杉磯天使，不過他因控球不佳前2局投出4次保送，加上連續被長打，2局內失掉7分，終場太空人1：10敗給天使，他也吞下敗投。