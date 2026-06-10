南市都發局廉政教育訓練 強化採購管理與機密維護

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





臺南市政府都市發展局為強化同仁採購及契約履約管理之廉政風險意識，10日上午在永華市政中心辦理「廉你都懂」廉政教育訓練系列講座，邀請台灣中油股份有限公司採購處南部採購中心主任顏豪擔任講座，講授「採購與契約管理實務及公務機密維護」。

都市發展局主任秘書林惠真表示，政府採購及契約管理為機關推動業務至要環節，辦理過程首重依法行政及程序公正，藉由本次課程可強化同仁對採購制度與契約管理之實務認知，有助於提升風險辨識及法規運用能力，同時落實廉政及公務機密維護觀念於各項採購業務中，確保行政作業之透明與效率。

廣告 廣告

本次擔任講座的顏豪主任具多年採購實務經驗，透過數件近期受大眾注目案例分析說明採購作業常見風險態樣，包含履約管理不周、契約變更未依程序辦理、不當接觸及未完備資訊保密等重點，並就實務上易生爭議之處提出風險防制作法，並針對業務執行時可能遭遇之疑義與實務問題即席回應，協助同仁釐清作業原則與責任界線，課程反應相當熱烈。

更多新聞推薦

● 台中海線地區大停電26分鐘 台電：初判潮濕影響變電所現有設備絕緣