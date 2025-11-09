南市都發局辦生態園區及街區散策導覽 探索隆田生態文化園區美景

南市都發局辦生態園區及街區散策導覽，引領參觀者從不同角度探索隆田生態文化園區美景。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府都市發展局於大隆田生態文化園區舉辦「棲地共築：隆田森林散策」導覽活動，吸引各地民眾、生態愛好者與地方志工參與，為綠意盎然的大隆田生態文化園區迎來一場結合自然、生態與人文的精彩旅程，也為秋日的大隆田注入滿滿的人文與生態能量。

市長黃偉哲表示，此次活動結合「大隆田景觀改善第二期工程」成果與園區軟體推廣，並以「生態園區 × 街區散策」雙路線進行，讓民眾從不同角度探索隆田的故事，除讓大家看見硬體建設的轉變，更能體驗園區如何透過導覽、藝術與文化互動重新活化，引領參與者以雙腳丈量土地，在行走與感受間重新發現隆田的魅力。

參加散策導覽第一組隊伍由林士欽老師帶領，從園區入口出發，沿途介紹園區生態特色、設計理念及濕地動植物的分布與共生關係；竹編藝術家劉哲安老師也分享作品創作概念，以柔韌的竹材象徵濕地的生命力，讓參與者驚嘆「原來生態也能這麼有藝術感。

第二組由陳敏群老師領隊展開「官田街區散策」，隊伍從園區出發走訪隆田市場與火車站，穿梭於巷弄與街區之間，聆聽隆田的發展脈絡與地方故事。老師以深入淺出的方式講述歷史，讓參與者彷彿走入時光隧道，重新感受園區與社區間緊密的生命連結。兩組隊伍於1小時後交會並交換路線，完成一場「自然與人文交織」的雙重體驗，最後齊聚園區東北角的「社區之森」，參與壓軸的拓印與絹印手作活動，將現場撿拾的落葉片拓印於帆布袋上，創作出屬於自己、獨一無二的自然紀念品，成為這場秋日散策最美好的收尾。

都發局長林榮川指出，此次導覽不僅展現「大隆田景觀改善第二期工程」的硬體成果，更重要的是導入「軟體活化」的概念，透過生態導覽、街區故事與藝術創作的融合，讓區從靜態建設轉化為動態交流的公共空間，實現永續營造的願景。