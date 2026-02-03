南市醫中醫好孕門診助圓夢 不孕求子多年 經調理2胎迎3寶

不孕症不僅影響夫妻身心健康，也成為少子化時代的重要公共議題。台南市立醫院中醫「好孕門診」近日再傳喜訊，一對多年求子的夫妻因「子宮內膜過薄」導致反覆受孕失敗，經中醫調理後成功迎來第一胎，產後持續接受體質調養，再度自然受孕並順利產下一對雙胞胎。家屬特地帶著3名寶寶回院致謝（見圖），溫馨畫面也為仍在求子路上的家庭帶來希望。

台南市立醫院中醫部醫師張火冏宏指出，臨床所稱「子宮內膜太薄」，多指黃體期子宮內膜厚度小於8毫米，容易降低胚胎著床率並增加早期流產風險，是女性不孕常見原因之一。造成內膜偏薄的因素包括年齡增長、黃體素不足、多次人工流產史，或長期使用排卵藥物等。

張火冏宏表示，西醫治療多採雌激素補充、促進子宮血流藥物，或子宮腔內PRP（自體血小板血漿）注射等方式改善內膜環境；而中醫則強調從整體體質著手，透過辨證調理氣血、調整內分泌狀態與子宮循環，逐步改善內膜條件。此次個案多年未能受孕，轉而接受中醫整體調理後，子宮內膜厚度逐漸提升，最終順利懷孕生產。

中醫部醫師王淑秋表示，不孕症往往牽涉男女雙方多重因素，除了結構性問題外，體質失衡、壓力、內分泌與免疫狀態皆可能影響受孕機率，因此需要依個別情況進行整合性治療與照護。台南市立醫院中醫好孕門診長期結合中西醫團隊，針對不同不孕原因提供個別化治療策略，協助患者調整體質、提升受孕條件。

院方統計，截至2025年底，中醫好孕門診團隊已協助超過1,800對不孕夫妻成功受孕，成果逐步累積，成為不少家庭求子路上的重要支持力量。院長蔡良敏表示，迎接馬年，院方特別結合在地特色推出「好孕爆米香」活動，攜手傳統爆米香職人，將象徵「好孕（運）爆發、豐收與喜氣」的米香贈送給前來就診的不孕夫妻，盼為求子家庭增添溫暖與信心。