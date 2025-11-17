南市醫兒童發展聯合評估見成果

台南市立醫院自今年五月正式啟動「兒童發展聯合評估」服務，五個多月以來已協助四十名疑似發展遲緩兒童完成完整評估，並進一步走入關廟區辦理外展服務，讓偏鄉與育兒資源不足地區的家庭也能在生活圈內取得早期療育資訊與專業協助。為加強偏鄉可近性，醫院由復健科、小兒科、治療師、心理師與社工組成的跨專業團隊共同出動，盼縮短家庭奔走醫療院所的距離與壓力，讓更多孩子在關鍵時期獲得最適切的支持。

台南市幅員遼闊，部分地區前往市區醫療院所需耗費交通時間，家長對聯合評估的申請意願常因交通、請假或照顧因素受限。台南市立醫院有感於早期療育「愈早介入、愈能改善」的特性，除院內常態化服務外，也主動延伸至社區據點，讓家長能就近帶孩子接受評估，降低等待與往返時間的負擔。

此次外展聯合評估由台南市立醫院跨團隊合作執行，團隊依據兒童個別狀況進行醫療評估、語言與動作能力測試、心理評估與家庭支持服務，並提供家長相關衛教及居家訓練指導，協助家長更了解孩子的發展現況與可運用的教養策略。

院方表示，「發展遲緩」涵蓋認知、語言、動作、社會情緒、感官等領域，0到6歲為孩子腦部可塑性最強的關鍵期，若能及早發現並介入，不僅能改善孩子的學習與生活適應，也能減少家庭未來醫療、教育上的負擔。