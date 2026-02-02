南市醫好孕 助1800對夫妻圓夢

成功受孕的媽媽產後回到台南市醫婦幼中心好孕門診表達感謝。（市立醫院提供）

記者林怡孜∕台南報導

不孕問題不只是個人家庭的課題，更是當代社會面臨的重要健康議題。台南市立醫院中醫部「好孕門診」成立10年來，持續透過中西醫整合治療，陪伴無數夫妻走過漫長求子路，截至2025年底，已協助超過1800對夫妻順利迎來新生命，成為許多家庭重拾希望的重要力量。

近日，一對夫妻帶著3名孩子重返門診致謝，為醫療團隊送上最真摯的回饋。這對夫妻多年求子未果，主要原因為太太子宮內膜偏薄，導致胚胎難以著床、反覆受孕失敗。在接受中醫體質調理後，成功懷上第一胎；產後持續進行調養，身體狀況逐漸穩定，後來自然再度受孕，並平安產下一對雙胞胎。

台南市立醫院中醫部醫師張烱宏指出，臨床上子宮內膜厚度不足，是影響女性受孕的重要因素之一，常見於黃體期內膜厚度低於8毫米，容易降低胚胎著床率，甚至增加早期流產風險。成因可能與年齡增長、荷爾蒙不足、反覆人工流產，或長期使用排卵藥物有關。治療上西醫多透過荷爾蒙補充、促進子宮血流的藥物，或自體血小板血漿(PRP)療法改善子宮環境；中醫則從整體體質調理著手，透過補氣養血、調整內分泌與促進子宮循環，逐步改善內膜條件與受孕環境。張烱宏表示，許多患者在中醫長期調養下，不僅內膜狀況改善，整體身體機能與壓力調節能力也同步提升。

中醫部醫師王淑秋也提醒，不孕往往涉及男女雙方多重因素，除了器質性問題，體質失衡、情緒壓力、免疫與內分泌狀態都可能影響受孕機率，因此治療需量身規劃、長期追蹤。中醫部好孕門診透過中西醫團隊合作，依個別狀況制定療程，協助患者逐步調整體質，提升成功受孕的機會。