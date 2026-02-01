南市醫攜手南臺科大、高齡照護協會 水交社年貨大街現場守護民眾健康

台南市立醫院董龍生副院長（左四）與南臺科大高齡福祉服務系陳美珠老師（右四）率領專業醫療與學生團隊，在現場為鄉親提供即時醫護支援與健康諮詢，讓長輩與市民朋友們安心逛市集、暖心過好年！





2026 水交社文化季－眷村年貨大街，1月29日至2月2日，在水交社一街及興中街63巷周邊道路登場。台南市立醫院攜手南臺科技大學「青銀共創打造在地智慧自在不老力」USR 計畫及台灣高齡照護暨教育協會，共同設置醫護服務與健康促進關懷站，提供基礎健康量測、即時諮詢與高齡友善引導，並負責活動現場救護站醫療支援，強化突發狀況應變能量，讓長輩與民眾能在安心無虞的環境中參與年節文化活動。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院不僅在大型活動中扮演醫護站與救護支援的重要角色，更長期深耕水交社及周邊社區健康促進工作。近年來，醫院曾於水交社辦理大型「國際失智月」親子互動活動，透過寓教於樂的方式提升民眾對失智症的正確認識，並深入水交社大樓與社區據點，提供健康諮詢與疾病預防衛教服務，陪伴居民從日常生活中建立健康意識。

廣告 廣告

透過此次文化季活動設置醫護服務站，台南市立醫院結合南臺科技大學師生專業與志工服務能量，以及台灣高齡照護暨教育協會專業資源，將醫療照護、健康促進與文化參與相互串聯，讓長輩在被關照、被支持的環境中走入公共空間，也讓年輕世代看見醫療體系在社區中的多元角色。

蔡良敏院長強調，未來將持續以「社區健康好鄰居」為定位，深化與學校、社區與民間團體的合作，從活動醫護支援到日常健康促進，讓醫療不只存在於院內，更成為居民生活中穩定而溫暖的支持力量，共同打造安全、友善且具韌性的在地健康生活環境。

更多新聞推薦

● 6歲男童深夜在捷運車站徘徊 桃捷啟動SOP作業確保安全返家