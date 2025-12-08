南市醫通過「健康台灣深耕計畫」核定 以智慧醫療打造5星級行動式健康服務





台南市立醫院通過衛生福利部「健康台灣深耕計畫」核定，8日宣布正式啟動全方位智慧醫療與社區照護升級工程，將以「智慧醫療打造健康永續場域」為核心方向，涵蓋數位治理、臨床AI應用、跨院資料交換、遠距醫療模式、偏鄉醫養整合與社區健康促進等多項重點，將大幅提升院內醫療效能，也讓偏鄉、長照族群與慢病患者可獲得更即時且無縫接軌的照護。

台南市立醫院成立「數位發展部」，專責規劃AI導入、智慧醫療策略、資料治理與跨系統整合。並以既有HIMSS EMRAM 6 的智慧醫院為基礎，除積極擘畫通過HIMSS EMRAM 7認證，也配合「智慧醫療 2.0」、遠距醫療與 FHIR 政策，以「導入智慧科技醫療」為核心，建構整合式智慧醫療系統，強化資料平台、臨床流程與決策支援。同步優化醫療工作條件、降低醫護負荷；促進跨領域合作與智慧醫療人才培育；並以科技強化偏鄉照護、區域整合與大健康生態系建構，落實社會責任與醫療永續目標。

廣告 廣告

台南市立醫院院長蔡良敏表示，深耕計畫補助不僅是對本院智慧醫療成果的肯定，更是推動區域健康照護升級的重要契機。為了讓醫療服務不再侷限於院區，將打造一輛「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」。巡迴車結合 5G、太陽能及冷氣系統，搭載超音波、EKG、X光、生理量測工具、五官鏡與 HIS 系統等設備，可提供門診診療、慢病管理、健康篩檢、長照銜接等行動式服務。巡迴車同時導入「足跡系統」紀錄疾病分布與服務歷程，使偏鄉、長照機構、社區據點都能享有如院內般完整的檢查與照護，真正實現醫療平權。

此外，跨團隊的智慧健康服務平台，串聯合作診所、長照機構、居家整合照護、社區健康營造單位，並導入AI健康風險預測模型、遠距照護模式與智慧白板、AI語音紀錄等技術，讓醫護能專注於病人照護，提升臨床效率並降低工作負荷。透過家戶主動觸及、在宅照護指引、慢病管理與社交處方推動，可完整串接「預防—照護—追蹤」的健康管理流程，打造永續且友善的社區健康環境。

左鎮區衛生所所長游琇茹表示，左鎮區老年人口比例極高，老人家如果要看診，交通是最需要克服的問題，很感謝市立醫院不僅願意到左鎮區提供駐點巡迴醫療服務，未來還有智慧巡迴醫療專車，對偏鄉的居民是很大的福利。大內區衛生所所長許玉瓊表示，偏鄉的老人家很多是獨居，就診真的是不方便，很感謝市立醫院願意投資智慧醫療設備，提供偏鄉的民眾更好的醫療服務。

蔡良敏院長強調，將持續整合智慧科技、社區健康與跨域合作，建立可持續、可擴充的智慧健康網絡，讓醫療服務不再侷限於院區，而是走進社區、深入家庭，使每位市民都能在熟悉的生活環境中獲得安全、即時且完整的照護。

更多新聞推薦

● 日防衛大臣、澳防長聯合聲明重申台海和平穩定 外交部：歡迎與肯定