南市醫院督導考核頒獎 感謝各級醫院及醫護團隊守護市民健康

南市醫院督導考核頒獎，市長黃偉哲及衛生局長李翠鳳感謝各級醫院及醫護團隊守護市民健康。（記者李嘉祥攝）

▲南市醫院督導考核頒獎，市長黃偉哲及衛生局長李翠鳳感謝各級醫院及醫護團隊守護市民健康。（記者李嘉祥攝）

為提升就醫品質，臺南市政府衛生局每年辦理轄內醫院督導考核，邀專家學者就醫療服務、設備及政策執行成果進行整體評估；衛生局並於永華市政中心舉行「114年度臺南市醫院督導考核」頒獎典禮，市長黃偉哲表揚保現優異各級醫院，感謝醫護團隊過去一年對市民健康的守護。

今年納入醫院督導考核之醫院共計27家（另7家醫院由衛生福利部辦理醫院評鑑），評核範圍涵蓋醫事品質、國民保健、心理健康、藥物膳食及疾病管理五大領域，經過專家學者及市府各局處委員評核，國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、臺南市立醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、衛生福利部新營醫院等6家醫院榮獲督考優等獎。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，在市民心中，每位醫護人員都是最優秀的，感謝醫師於防疫期間的付出，無論去年或今年，皆能在第一時間篩檢出異常個案，成功阻擋可能引發新一波疫情的風險，守住防疫第一道防線；隨著癌症時鐘加快，及早診斷更顯重要，除中央健保署外，地方醫療診所肩負關鍵角色，歲末年終頒獎不僅感謝醫療團隊守護市民健康，也期望透過表揚績優院所促進整體醫療品質提升，市府會持續推動以病人為核心的照護模式，攜手各界再創醫療新局。

衛生局長李翠鳳指出，中央每四年辦理一次醫院評鑑，地方衛生局則是每年舉辦督導考核，不僅是檢視醫療品質重要機制，更是推動醫療體系前進的助力，透過委員專業指導與各院積極作為，得以發現問題並改善，讓市民享有更高品質的醫療服務；衛生局正積極推動大家醫計畫，將生活習慣諮商導入照護服務內，透過醫療團隊的介入，引導病人調整日常作息與生活模式，進一步控制慢性病的病程發展，讓醫療不僅止於醫院診間，而是深入社區與家庭，讓健康管理成為日常生活的一部分。

李翠鳳局長也說明各項特別獎獲獎醫院，戒菸服務量能特優獎為衛生福利部台南醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院。乳攝陽性追蹤特優獎為台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、璟馨婦幼醫院。流感疫苗接種績優獎為奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、志誠醫院。新冠疫苗接種績優獎：國立成功大學醫學院附設醫院、衛生福利部嘉南療養院、新興醫療社團法人新興醫院。

登革熱防治績優獎為成功大學醫學院附設醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、衛生福利部台南醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、高雄榮民總醫院台南分院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院。毒品危害防制業務特優為奇美醫療財團法人奇美醫院。心理健康促進暨自殺防治業務特優為奇美醫療財團法人奇美醫院。家庭暴力及性侵害防治業務特優為成功大學醫學院附設醫院。精神衛生業務特優為國立成功大學醫學院附設醫院。急重症醫療品質獎為成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院。

另外，大家醫計畫合作獎為國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、衛生福利部台南醫院、衛生福利部台南醫院新化分院、衛生福利部新營醫院、台南市立醫院、台南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、郭綜合醫院。世界醫院大會（醫療人員福祉獎金牌、臨床品質與病人安全銀牌）表揚：奇美醫療財團法人奇美醫院。健康永續ESG表揚：台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院。

儀表板協作致謝狀為成大醫院詹宗諭醫師、宋碧姍醫師及王志榮醫師、奇美醫院張敬弘醫師及吳柏勳副護理長、佳里奇美醫院朱逢源醫師、安南醫院符凌斌醫師、台南醫院羅永芳資訊師及王思涵資訊師。急診生命之鏈EKG線上指導致謝狀為奇美醫療財團法人奇美醫院 蔡長志醫師及林毅醫師、安南醫院符凌斌醫師。醫療爭議調解奉獻獎為社團法人台南市醫師公會賴俊良理事長、社團法人台南市牙醫師公會王啟芳榮譽理事長、中華民國醫師公會全國聯合會黃仁享副秘書長、吳信賢律師、黃文菁律師、陳凱娟律師。