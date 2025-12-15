南市醫《圖解失智日常》新書發表 真實案例陪伴家庭走過照護挑戰





台灣將邁入超高齡社會，失智人口逐年攀升，失智症已成為家庭與社會日益重要的健康議題。台南市立醫院與臺南市政府衛生局15日舉辦《圖解失智日常—照顧者的問題解方》新書發表會，從臨床經驗及真實家庭故事出發，以淺顯易懂的圖解方式，協助民眾面對失智照護困境，成為照顧者與專業人員的實用參考指南。

本書由台南市立醫院神經內科王旌祖醫師以及長照課等醫療團隊共同撰寫，內容涵蓋預防、病程、非藥物治療、照顧技巧、法律議題及社會資源等面向，特別針對照顧者最常遇到的狀況，例如重複提問、妄想、拒絕洗澡、日夜顛倒等問題，說明行為背後可能的原因，並提供理解情緒與安撫的具體做法，讓家屬能更清楚掌握照護方式，同時看見陪伴中的支持力量。

王旌祖醫師表示，失智症的照護涵蓋許多面向，有時候在診間無法一一的說明，就能藉由這本書來協助家屬更有方法的來應對失智症的日常照護。

臺南市政府衛生局國民健康科蘇筱婷技正表示，近年高齡人口成長快速，市府持續推動失智友善社區、共照中心及長照據點的服務，希望讓失智長者能在熟悉的環境中獲得陪伴。在衛生局辦理的失智友善座談會中，許多家屬會有大大小小的照護問題，也因為這樣讓衛生局構思透過一本書，減少照顧者的迷惘，也提醒照顧者維持自我照顧與心理韌性的重要。書籍除文字版也提供語音版，不僅能「看書」也能「聽書」，希望能在照顧者感到困惑時，成為可依靠的陪伴與指引。

台南市立醫院多年來深耕社區，致力於推動失智共同照護中心、失智據點與長照服務，台南市立醫院院長蔡良敏表示，失智症照護絕非一己之力可以完成，照顧不僅是醫療議題，更是一段陪伴旅程，希望藉由本書讓大家更能理解失智症，減少衝突與焦慮，結合醫療、社區、家庭與社會大眾的力量，才能構築起失智友善的支持網絡，讓照顧路上不再孤單。

臺南市政府衛生局表示，本書可於各市立圖書館、衛生所借閱與洽詢，未來將持續推動失智照護與家庭支持服務，包括舉辦讀書會、教育課程及照顧者支持活動，希望讓「理解」成為社會共同的力量，並一起打造更友善的高齡與失智照護環境。

