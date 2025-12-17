政治中心／台北報導

民進黨台南市長初選之爭，越來越白熱化。今天周刊說接獲爆料，陳亭妃與國民黨議員合作，企圖操弄綠營初選，甚至指控陳亭妃的後援會長，2024年曾在群組發動挺侯友宜，立委林俊憲還點名這名議員常抹黑民進黨。不過，陳亭妃今天嚴詞否認有跟國民黨議員合作，有合作的話，民調會更高。

立委陳亭妃開記者會，公開五大觀光軸，打出"串連溪南溪北、光榮台南"。爭取台南市長提名，陳亭妃卯足勁，在地方更適用力拚。但周刊最新報導，爆料她還跟國民黨議員蔡育輝合作。黨內對手、立委林俊憲公開喊話。

廣告 廣告

立委（民）林俊憲：「其實我也勸陳亭妃委員，不要去幫助這些國民黨的議員，尤其週刊今天報導的這位蔡育輝議員，他專門在辱罵賴清德，他專門在抹黑民進黨。」

立委（民）陳亭妃：「如果這是真的，那陳亭妃的支持度，不會是現在這個樣子，我的支援度會更高。」

南市長初選合作地方藍議員？ 林俊憲勸停、陳亭妃否認

南市長初選合作地方藍議員? 林俊憲勸停.陳亭妃否認。（圖／民視新聞）

陳亭妃嚴正澄清，先前蔡育輝曾聲稱是因為同情陳亭妃才支持她。

立委（國）謝龍介：「假如有如周刊所報，還牽扯到私人的利益，我想國民黨不排除進入調查，那也希望所有的，從政同志要謹守分寸，否則藍營的支持者會看不起我們。」

作為台南黨部主委，謝龍介也喊話，自家議員不該介入民進黨初選。林俊憲卻指控，國民黨"好幾個"都有介入。

南市長初選合作地方藍議員？ 林俊憲勸停、陳亭妃否認

陳亭妃爭台南市長初選合作地方藍議員? 謝龍介說話了。（圖／民視新聞）

立委（民）林俊憲：「國民黨最怕的是團結的民進黨，那只有林俊憲，代表民進黨參選市長，才可以團結民進黨。」

立委（民）陳亭妃：「臺南每一個人都知道，國民黨最怕的是誰？是陳亭妃，謝龍介最怕的是誰？也是陳亭妃。」

陳亭妃、林俊憲隔空喊話，也讓黨內2026台南市長提名之爭，卻來越白熱化！

原文出處：南市長初選合作地方藍議員？ 林俊憲勸停、陳亭妃否認

更多民視新聞報導

黃國昌囂張喊「直球對決」糗了！沈伯洋嗆爆：我已經報名好多年

花蓮縣長選舉恐變天？藍營陷「多方分裂」困境 熱門人選回應一次看

復職市長後重返民眾黨？高虹安最新回應曝光

