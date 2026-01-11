南市長初選決戰關頭 林俊憲車掃搬出小英跟賴清德

台南市長初選進入最後決戰關頭，立委林俊憲(右七)11日上午從東區關帝殿出發展開市區車隊掃街，做最後衝刺。(曹婷婷攝)

林俊憲11日上午由立委賴惠員、郭國文、林宜瑾及台南市長黃偉哲等人陪同下到關帝殿上香，展現台南隊團結氣勢。(曹婷婷攝)

關帝殿廟方贈送包子、粽子給林俊憲。（曹婷婷攝）

台南市長初選進入最後決戰關頭，立委林俊憲11日上午把握選前黃金時刻，由立委郭國文、林宜瑾、賴惠員、台南市長黃偉哲及市議員、里長陪同，從東區關帝殿出發車隊掃街。林俊憲特別提到，東區關帝殿是台南民主聖地，過去蔡英文選總統、賴清德選市長、總統市區起跑都從關帝殿「起鼓」，他也延續這項傳統，再度展現台南隊團結精神。

黃偉哲現身力挺「未來台南市長」，指今年12月25日將由林俊憲接任台南市長。他強調，明天起民調，今天就像是考前五分鐘重點複習，所以林俊憲把人口密集區域掃一遍，在有限時間內接觸更多人，爭取選民認同，他對林俊憲、對台南有信心，相信市民會做出最好選擇，希望林俊憲能在君子之爭下順利出線，他也呼籲市民守著電話、守著民主、守著台南未來發展，並帶頭高呼「顧電話、挺俊憲」。

林俊憲說，很感動黨內同志、戰友們一起站出來支持他，今天在關帝殿關帝爺前展開最後一場車隊掃街，關帝爺代表正義，他也會以這個精神投入台南市政，一棒接一棒。

林俊憲強調，12日是初選民調首日，他會把握每一個機會，訴說對台南的政見與願景，爭取更多市民的認同。他說，台南縣市合併後蓬勃發展，這幾年是最佳機會，又遇上前市長賴清德當總統，他將持續向賴總統爭取更多資源，全力建設台南，大家也可以看到國家主導幾項重大投資案等，都是台南優先，「台南隊團結就是力量」，一起做最後關鍵衝刺，相信未來能讓台南更好，打造更美麗台南。

