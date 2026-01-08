南部中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。





南市長初選 陳水扁現身挺陳亭妃、高大成輔選林俊憲

前總統陳水扁向鄉親大力推薦陳亭妃。（圖／民視新聞）





日前曾公開支持陳亭妃將是台南最佳女市長的前總統陳水扁，也在廟前驚喜現身，扯開喉嚨向鄉親大力推薦陳亭妃。前總統陳水扁說，阿扁一直在鼓勵我們亭妃，我說＂妳一定會成為台南第一位女市長＂，阿扁認為她一定會比我做得還好。陳亭妃也喊話，要讓女性的市長完成民主的這塊版圖。

陳亭妃鐵馬車隊要繞行37區，進入了第六天就已經騎了超過350公里，展現女力市長的企圖心和好體力，支持者沿路歡迎，也在各廟的驛站據點集結，表達深切的支持。陳亭妃說，從支持者他們的眼神我們看到的是他們期待改變，這個改變就是要一個女力市長，台南從來沒有女力市長，400年第一位女力市長，我相信他們對亭妃的經驗，還有我的活力跟我們的衝勁，他們是有個很多未來的期待。





立委林俊憲積極拚陸戰，密集展開車掃行程。（圖／民視新聞）









立委林俊憲站上吉普車車隊掃街，熱鬧滾滾，沿路都有大批民眾路邊集結，揮舞旗幟表達支持。民進黨台南市長初選進入最後倒數，林俊憲積極拚陸戰，密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下，以行動表達力挺。林俊憲說，我們用車隊、用遊行，用步行，用種種方式，在37區讓民眾都可以了解到，我是一個準備好的候選人，台南隊準備好準備迎戰國民黨。

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間全力掃街，持續以最踏實的方式深入基層，爭取市民認同，讓支持力量全面匯聚。





