南市長參選人林俊憲深耕基層力拚初選 後援會遍地開花提振聲勢

▲南市長參選人林俊憲深耕基層傾聽大眾需求，希望提出更貼近民意的政策。（記者李嘉祥攝）

臺南市長參選人林俊憲日前完成民進黨內市長初選登記，他強調，市民支持是靠行動與政策一步步爭取而來，他將以更扎實、也更真誠的基層行腳作為第二波選戰起點，從市民的日常生活出發，以最務實的政見、最接地氣的行動向市民呈現更進步、福利更好、更有希望的臺南藍圖。

隨著基層行腳展開，林俊憲下營、西港、鹽埕等地的後援會在地方黨籍議員、立委與支持者串連下近期也陸續成立。林俊憲表示，臺南的治理需要團隊一起努力，能與長期在第一線服務市民的同志並肩合作，是推動城市進步最堅實的基礎，也是他持續前行的動力。

林俊憲立委指出，市民的生活在哪裡，他的政策就會從哪裡出發，要走進市民最平常、最真實的日常裡，不只走市場，也會走進清晨運動的公園、長輩聚集的關懷據點，將真正需要改善的地方找出來，除傾聽大眾需求，並把大家的心聲帶回去，讓政策更符合需要。

林俊憲立委強調，近期多場後援會活動中，黨籍議員、立委接力出席，後援會成立速度愈來愈快，參與人潮一場比一場多；市民熱情相挺，氣氛高漲，可感受到「希望林俊憲讓臺南更好」力量快速凝聚，而他這段時間提出的長者福利、生育津貼與孕婦交通補助、托育與育兒補助加碼、鄰長每月工作費、國中小免費營養午餐等多項政策也獲得基層好評，未來也會持續走在市民身邊，以行腳聽民意、以政策回應民意，讓市民需求成為推動臺南前進的力量