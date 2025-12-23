南市長綠營初選 陳亭妃打總統牌.林俊憲請老縣長加持

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，黨內兩位角逐者紛紛端出「總統牌」跟「桶箍牌」來拉抬人氣，立委陳亭妃今(23)日清晨就來到麻豆市場掃街，受訪時她端出了總統賴清德，她說，將會延續賴總統2010年投入台南市長初選時，所展現的「人民最大」的精神，而競爭對手林俊憲，則是以站路口拜票來衝刺，也說有老縣長陳唐山的加持，相信能獲得市民的信賴。

握住每一雙手，陳亭妃走進市場拜票，一一的向攤商民眾問好，喊到聲音都啞了，陳亭妃還是熱情的跟大家搏感情，一大清早就來到傳統市場，除了近距離展現親民態度，還端出總統賴清德。

立委(民)陳亭妃說：「我們會堅持當時我們賴清德總統，參選第一次市長初選的時候，也只有6位議員支持，但是他也贏得初選，成為我們最大的桶箍。」

陳亭妃說，將延續賴清德總統2010年，投入台南市長初選時，所展現的「人民最大」精神，一步一腳印累積信任，成為賴清德總統，2028年連任的「桶箍」，而一直被外界視為，總總賴清德人馬的林俊憲。

立委林俊憲團隊工作人員說：「民調，唯一支持，唯一支持林俊憲。」站路口揮手彎腰鞠躬，向來往的騎士，開車的駕駛問好，立委林俊憲團隊工作人員說：「敬請唯一支持林俊憲。」幾位市議員，包括陪同，團隊工作人員舉牌拉布條，陣容龐大，陳亭妃打總統牌，林俊憲則請出老縣長陳唐山。

立委(民)林俊憲說：「有老縣長陳唐山的加持和背書，以及站出來向台南市民呼籲要支持林俊憲，我想這整體加成起來有非常大的一個效果。」說有老縣長陳唐山，以及現任市長黃偉哲，都公開表態支持，相信能獲得選民的信賴。

民進黨台南市長初選，將在115年1月12、13、14日展開，最後倒數關鍵期，兩大角逐者全力衝刺，也都請出大咖，來為自己加持，希望能拿下初選這一戰，代表綠營來出征。

