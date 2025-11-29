南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

國民黨台南市黨部舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文也到場參加。面對2026台南市長選戰，國民黨目前也有兩名選將想參加，鄭麗文表示，希望能在12月底前，協商出候選人，不過這樣的說法不免讓外界認為，恐怕是想搓掉陳以信。

南市長選戰屬意謝龍介!? 鄭麗文曝12月底前"協商"出爐

鄭麗文頒發當選證書給謝龍介，兩人又是握手又是擁抱，炒熱不少選戰氣氛（圖／民視新聞）

國民黨台南市黨部，熱熱鬧鬧辦黨慶，黨主席鄭麗文也到場，台上頒發市黨部主委謝龍介的當選證書，兩人又是握手又是擁抱，也炒熱不少選戰氣氛。鄭麗文看好謝龍介選市長的態勢十足，不過國民黨黨內，還有前立委陳以信也表態要競爭，只是到現在，要不要初選？要怎麼提名？還不確定。至於已經表態的兩人，即使是在台南這塊艱困選區，倒是都對自己信心十足。

台南市市長選戰競爭激烈，國民黨也有內部競爭要協調！（圖／民視新聞）

鄭麗文只說縣市長提名以現任優先，已經選過的同志，如果真有競爭者，還要再協調。不過這樣的說法，外界不免認為，恐怕是要搓掉陳以信，看好謝龍介。台南市長這一戰，不只民進黨內競爭激烈，國民黨似乎也不像嘴上說的，那麼團結。至於在網路上放話，打算趁著鄭麗文到高雄參加黨慶活動時，要潑糞砸雞蛋的男子，也被警方在嘉義逮捕，以恐嚇罪函送法辦。

