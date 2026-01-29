南市長選戰扮桶箍 黃偉哲喊話謝龍介：不會看到民進黨分裂

台南市長黃偉哲(右)29日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，強調有信心交棒陳亭妃。(摘自《POP撞新聞》直播／曹婷婷台南傳真)

年底九合一大選，國民黨、民進黨分別由謝龍介、陳亭妃「妃龍在天」競逐大位，台南市長黃偉哲29日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚採訪，被問到初選挺林俊憲，有沒有信心交棒陳亭妃？他強調，作為現任市長，他有責任把棒子順利交下去，自己不只做市政桶箍也扮演選戰桶箍，更喊話謝龍介，「你看不到民進黨分裂，還是好好努力基層！」

面對民進黨長期在台南執政，但也成為對手攻擊的理由，黃偉哲說，國民黨怎麼不談在台東、苗栗、新竹縣執政多久？他認為這種比較不倫不類。他強調，市政不分藍綠，不是要比民進黨在台南執政多久，而是要看民進黨執政得好不好，哪裡可以變得更好。

廣告 廣告

他說，民進黨從過去陳唐山、蘇煥智、賴清德再到代理市長李孟諺，接續由他執政，長期執政也看得到台南進步、有驕傲的地方，未來他也會願意也有責任，把這個棒子順利交給陳亭妃。他強調，所謂桶箍不只是市政扮演桶箍，選戰也是桶箍，「桶箍沒交下去，就要哭了」。

黃偉哲在台南市長初選期間表態挺林俊憲，他說，自己跟林俊憲互動不錯，但他個人沒有派系。黃偉哲說，黨內派系是從創黨以來就有，過去曾經想要整合派系但都失敗了，誰跟誰比較好，有親疏遠近之別，這是人性，既然有派系是事實，我們就去適應。

他說，做為市長，他必須扮演桶箍，也盡可能把表態的動作做小一點，他也確實這麼做。被問到最後結果是陳亭妃出線，但他挺林，跟陳亭妃是否有心結？會不會表面挺，私下卻不挺？

對此，黃偉哲舉2018年參與市長黨內初選時，面對顏純左、陳亭妃、王定宇、葉宜津、李俊毅等人競爭，其他人都有派系，只有他沒有。他出線後，就逐一拜訪陳亭妃等其他每位黨內同志，「他們都表態支持我」，強調這就是民進黨，林俊憲這次也在初選結果失利後，立刻表態支持陳亭妃。

他強調，這是支持者樂見的，吃瓜群眾也不反對，唯一有意見的只有對手，為此黃偉哲也隔空跟謝龍介喊話，「在台南，你看不到民進黨分裂，謝委員還是好好努力基層、好好選舉，你想要挖的縫、插的針是挖不到也插不進的！」

面對民進黨初選期間競爭激烈，又陳亭妃拜會南市議會黨團被要求簽三點聲明，是否會造成後續黨內無法團結？黃偉哲說，尊重議員想法，相信隨時間推移、大家情緒慢慢平穩， 一切會回歸理性。

被問到台南勝選責任是在賴清德總統還是他身上？黃偉哲說，「在我身上」，他說，自己該負的責任要負責，候選人、輔選團隊、縣市首長也有分，他一定會把自己工作做好。

【看原文連結】