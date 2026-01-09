南市長黃偉哲批營養午餐全面免費脫離公共政策本質 應回歸理性回歸需要

臺南市長黃偉哲由教育局長鄭新輝陪同召開「營養午餐政策說明」記者會，直指營養午餐全面免費脫離公共政策本質，應回歸理性回歸需要。（記者李嘉祥攝）

▲臺南市長黃偉哲由教育局長鄭新輝陪同召開「營養午餐政策說明」記者會，直指營養午餐全面免費脫離公共政策本質，應回歸理性回歸需要。（記者李嘉祥攝）

臺南市長黃偉哲9日下午由教育局長鄭新輝陪同，於永華市政中心6樓新聞發布室召開「營養午餐政策說明」記者會，直指台北市長蔣萬安推動「營養午餐全面不排富免費」政策已偏離公共政策本質，等同打開一個「政治的潘朵拉盒子」，引發各縣市被迫捲入福利競賽與選舉壓力。

黃偉哲市長表示，自台北市宣布9月起實施無差別免費營養午餐後，全國立即出現強烈的「比較效應」，甚至連雲林縣都以緊急聲明方式跟進，顯示政策討論已從「真正的需要」轉變為「別人有、我也要」的政治操作。

黃偉哲市長強調，政府的責任是照顧弱勢，而不是用全民納稅錢滿足「想要」；南市對低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭原就提供營養午餐補助；一般非弱勢家庭，面對一餐60至70元的午餐費用本應具備負擔能力，將不排富的全面補貼包裝成「責任」，實際上是把公共資源政治化，而不是公共政策化。

黃偉哲進一步指出，在選舉年背景下，台北市於9月實施、11月市長選舉前上路的時點，難免引發社會對政策動機的質疑；他也反問若真是責任，為何不在年度預算中審慎編列，反而在預算執行中倉促挪用，甚至連所需經費都尚未精算清楚。

針對臺南市宣布自9月1日起實施營養午餐免費，黃偉哲坦言，這並非理想選擇，而是在「潘朵拉盒子被打開後」不得不做出的回應，以一餐60元、每年約200個上課日計算，每名學生一年約需1.2萬元，臺南近14萬名國中小學生，全年經費超過16億元，這筆龐大且固定的經常性支出，勢必排擠其他重大公共建設與教育投資。

黃偉哲市長說，新版財劃法下臺南財政困境，以捷運第一期為例，地方自籌比例由10%提高至50%，新增負擔高達280億元，已遠超過統籌分配稅款增加額度；再加上鐵路地下化、後續捷運路線等重大工程，財政早已捉襟見肘，若再每年挪出16億元投入免費午餐，只能延後道路、農路等建設，甚至得動用原本用於緊急救命的第二預備金。

黃偉哲也呼籲中央應正視「選舉前福利政策氾濫的結構性問題」，對於非緊急、非急迫的重大福利措施，應比照選制改革，立法規定延至下一屆任期實施，以避免政策買票，讓公共政策回歸理性、回歸需要，而不是被激情與選舉操作綁架。