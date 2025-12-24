南市長黃偉哲率團赴熊本交流 推展觀光深化臺日交流

南市長黃偉哲率市府與觀光訪團搭首航班機赴熊本交流，推展觀光深化臺日交流。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市長黃偉哲率市府與觀光訪團搭首航班機赴熊本交流，推展觀光深化臺日交流。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市長黃偉哲積極爭取臺南機場國際航班，經市府觀光旅遊局等團隊長期洽談後，114年與臺灣虎航合作成功推動臺南－熊本雙邊直航班機啟航，黃偉哲市長並率市府團隊及觀光公協會搭乘首航班機前進日本熊本展開城市交流與觀光推廣行程，除拜訪當地政府及相關單位，也結合熊本縣與臺灣虎航首航午宴活動辦理臺南觀光物產展示，期提高臺南國際觀光於當地能見度，吸引更多熊本及九州地區旅客來臺南旅遊，促進航班穩定經營，帶動雙邊觀光交流與實質成效。

廣告 廣告

市府出訪團成員包含南市觀光旅遊局長林國華、農業局長李芳林、立委林俊憲及許智傑、南市議員許至椿以及臺南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長等12名觀光產業代表，23日搭乘臺南熊本直航首航航班前往日本熊本後，24日上午拜訪熊本市經濟觀光局，由觀光交流部大石雄一部長率員接待交流；黃偉哲市長並率隊參加臺灣虎航舉辦的熊本航線首航紀念午宴，與熊本縣知事木村敬及地方政府代表、航空業者、觀光相關單位及媒體進行交流。

虎航午宴邀請臺南知名辦桌業者阿勇家操刀，呈現具代表性的臺南辦桌料理，透過飲食文化展現臺南的城市特色與美食魅力；為加強臺南觀光品牌行銷，午宴活動現場同步設置臺南觀光物產展桌，展示多款臺南觀光手冊、地圖及旅遊文宣，內容涵蓋各種主題，包含國際觀光客專屬3天2夜推薦遊程、特色區域散步導覽、美食觀光、溫泉、教育旅行等，並提供市內觀光公車等交通資訊，搭配特色物產介紹，透過形象布置與推廣素材呈現臺南多元豐富旅遊樣貌。觀光產業代表也拜會菊陽町役場，就觀光推廣及旅遊交流等議題進行意見交換。

黃偉哲市長表示，臺南與熊本皆有深厚歷史文化底蘊與鮮明城市特色，今年更與熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町共同簽署友好交流協定，為雙邊交流建立穩固合作基礎；近年在台積電赴熊本投資設廠效應帶動下，民間往來日益頻繁，熊本當地政府亦積極鼓勵民眾赴台旅遊，臺南熊本直航班機啟航不僅大幅提升兩地交通便利性，更為雙邊觀光合作開創重要里程碑。

臺灣虎航董事長黃世惠說，直飛熊本及沖繩雙航線首度將航點布局延伸至臺南，可大幅縮短南臺灣與九州間的距離。

觀旅局長林國華指出，據交通部觀光署統計資料顯示，2025年上半年日本穩居來臺第一大客源市場，整體來臺旅遊熱度持續升溫；觀旅局因應此趨勢積極布局日本市場，推動臺南與日本城市國際航線發展，臺南熊本直航啟航前先配合熊本市中心舉辦臺灣祭活動辦理觀光推廣出展，展現結合航線推動與觀光行銷提前深耕市場。

林國華局長進一步說明，此次出訪亦號召旅行、旅館、民宿、觀光伴手禮、遊憩及商圈等觀光產業代表共同前往，期透過直航航班啟動與現地行銷推廣，將臺南的旅遊資源、美食、文化、節慶及城市特色帶到日本當地民眾眼前，未來也會持續推動觀光交流與航線合作，結合現地設展行銷與推廣，期吸引更多日本旅客來臺南旅遊，期國際航線穩定營運，帶來臺南觀光產業具體成效。

林國華局長強調，市府也會持出推動創新觀光宣傳，透過參與國際展會、加強城市品牌曝光及優化旅遊接待環境等多元策略，提升國際觀光客對臺南的認識與造訪意願，並爭取更多國際航線與交流機會，攜手產業界推動觀光行銷。