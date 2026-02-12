南市長黃偉哲率隊慰問春節執勤警民力，感謝協力守護臺南治安與交通。（記者李嘉祥攝）

為感謝警察及協勤民力春節期間執勤辛勞，臺南市長黃偉哲與警察局長林國清、民防大隊長康銀壽、守望相助大隊大隊長宋俊明、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜、義警大隊副大隊長黃坤山等至歸仁及永康分局，向警察、民防、義警、義交、巡守大隊、志工及警友表達感謝，肯定為維護南市治安與交通安全所付出的辛勞。

黃偉哲市長表示，今年「加強重要節日安全維護工作」已啟動，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作重點，除持續打擊詐欺、查緝毒品及掃蕩黑幫等重點治安工作，也將針對大眾運輸場站、商圈、市集及人潮密集場所，加強顯醒性警力部署與機動巡邏，強化安全聯防機制，防範突發危安事件，感謝警務人員及所有協勤人員除執行平常的掃毒、反黑、巡邏等業務，接近過年期間亦對護鈔、公司住宅廠房安全守護均付出心力。

針對春節期間詐欺犯罪案件易發，黃偉哲市長也呼籲市民提高警覺，如遇疑似詐騙可疑狀況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，保障自身財產安全，警察也會持續協助勸導市民守護財產，是南市杜絕詐騙重要防線，也提醒大家，交通安全要有成效，不僅要宣導到位，也要執法得宜，感謝交通警察跟義交在各個路口維持交通順暢以及行車平安，也祝賀大家新年快樂。

林國清局長指出，年節期間民間或企業有提領鉅額現金需求，宵小及詐騙車手等易伺機出沒，加上返鄉遊子或遊客眾多、民宅及工廠安全維護等，都需要警方及義警、民防及巡守隊等民力守護與加強疏導，也提醒大家遵守交通規則，避免交通事故發生。