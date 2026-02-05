南市長黃偉哲直播力薦東山窯燒龍眼乾 半小時完售展現臺南農產品質與競爭力

南市長黃偉哲與臺南南農合作農場劉家峻、劉梅花一起行銷推廣臺南東山窯燒柴焙龍眼乾。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市長黃偉哲與臺南南農合作農場劉家峻、劉梅花一起行銷推廣臺南東山窯燒柴焙龍眼乾。（記者李嘉祥翻攝）

農曆佳節將近，臺南市長黃偉哲5日再次受邀出席電視購物直播節目，與臺南南農合作農場劉家峻、劉梅花一起行銷推廣臺南東山窯燒柴焙龍眼乾，產品一上架即獲消費者熱烈回響，6000包備貨總計超過1600公斤的龍眼乾30分鐘內銷售一空，展現全國民眾對臺南農特產品質的信賴與支持。

市長黃偉哲表示，龍眼生長於一年中最炎熱的時節，柴燒焙灶更是在高溫與濃煙中進行，需歷經長時間日夜不斷火的低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味；東山窯燒龍眼乾是臺南極具代表性的傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神，深受消費者喜愛，無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。

黃偉哲市長進一步說明，東山地區有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆需細心控管才能確保品質穩定、風味純正，市府持續透過直播平台協助優質農產品拓展全台通路，以「挺農民、助在地」理念提升產品能見度。

農業局長李芳林指出，東山區因地理環境與氣候條件得宜，孕育出果肉厚實、甜度高、香氣濃郁的龍眼，經傳統柴燒焙製後甜味更加醇厚、口感Q彈，蘊含農民辛勞成果與百年傳統公益，是臺南重要特色農產之一，獲得國內外專業職人與消費市場的高度肯定；未來會持續透過多元行銷管道與通路媒合推廣臺南優質農產品，也歡迎全國民眾以實際行動支持在地農業。