南市長黃偉哲視察虎尾寮污水下水道工程 推動接管建設提升環境品質

南市長黃偉哲由水利局長邱忠川陪同視察虎尾寮污水下水道工程，了解工程建置成果與運作情形，也呼籲地方持續支持接管建設，共同提升環境品質。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲由水利局長邱忠川陪同視察虎尾寮污水下水道工程，了解工程建置成果與運作情形，也呼籲地方持續支持接管建設，共同提升環境品質。（記者李嘉祥攝）

為加速提升污水下水道接管普及率，改善河川水質並優化市民居家環境，臺南市政府水利局積極推動各區污水下水道系統建設，市長黃偉哲6日並由水利局長邱忠川陪同前往東區東和公園視察「虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」，實地了解工程建置成果與運作情形。

虎尾寮污水下水道系統整體規劃自民國79年至126年分6期推動，總經費約32.4億元，目前已投入約10.1億元，前3期工程已完成建置，後續第4至第6期由水利局分10標工程分階段推動，目前正執行第5期工程；截至115年1月底已完成污水管線佈設約30334公尺，並接管6856戶，並完成多項管線、分支管及揚水站工程，用戶接管部分亦持續推進，東區工程施工中，北區工程已於今年1月決標並預計3月開工，其餘工程將陸續規劃辦理。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，污水下水道多屬地下管線，民眾日常生活不易察覺其存在，但對改善水質、提升都市環境品質有實質助益，不僅可有效減少水溝異味，讓城市更加潔淨，經妥善處理後的污水排放至河川或視等級用於部分產業製程用水，可紓解產業用水壓力，同時避免排擠農業與民生用水需求。

黃偉哲市長說，台灣年降雨量雖高，卻仍被聯合國列為缺水國家，水資源的有效管理與循環利用更顯重要，此類民眾體感不明顯、卻攸關城市永續發展的污水處理建設，是城市持續進步與打造綠色循環城市的關鍵指標；虎尾寮污水下水道系統為分期推動的重要公共建設，總經費約32.4億元，目前已投入約10.1億元，是南市邁向現代化城市重要一環，在主幹管及揚水站等關鍵設施陸續完成後，期盼里長與鄉親能持續支持家戶接管工程，共同改善後巷惡臭與蚊蟲孳生問題，並降低登革熱等水媒疾病風險。

邱忠川局長指出，南市目前建設中8處系統，建設總經費共746億元，自79年起至今已投入326億元；截至115年1月底，全市公共污水下水道總建設長度約610公里，公共污水下水道普及率達29.60%，累計接管戶數23萬314戶；自黃偉哲市長上任以來，污水下水道建設經費投入約135億元，新增建設長度約207公里，公共污水下水道普及率提升10.57%，接管戶數增加99026戶，成果顯著。

邱忠川局進一步說明，虎尾寮污水下水道系統工程位於公園有限腹地內，其中揚水站工程已順利完工；揚水站開挖深度達21公尺，約相當於地下7層樓，施工期間克服複雜地質條件及高地下水位等挑戰，屬高度技術密集工程；為確保鄰近民宅結構安全，工程團隊捨棄傳統工法，改採對周邊影響較低的壓入式沉箱工法，並全程落實「職安優先、精準施工」原則，有效降低深開挖風險，展現市府對工程品質與居住安全的高度重視。

邱忠川局長強調，揚水站翻轉過往「髒、臭、吵」的刻板印象，導入現代化建築設計並採全密閉式建築形式，配置高規格除臭系統與低噪音設備，將運作過程中產生的氣味與聲響有效控制於設施內部，朝成為社區友善的「好厝邊」方向努力，同時，揚水站亦導入智慧化管理系統，24小時即時監控水位與流量，並具備防汛與異常預警功能，提升整體運轉安全與市民安心感；揚水站完工有助加速後續用戶接管工程推動，未來開元及成功污水分區預計可接入約12839戶，進一步改善區域環境衛生與居民生活品質。