南市長黃偉哲視察陸軍砲校關廟新營區 協助完善通訊交通生活機能

南市長黃偉哲視察陸軍砲校關廟新營區，協助完善通訊、交通等生活機能。（記者李嘉祥攝）

陸軍砲兵學校遷建案由國防部出資、臺南市政府工務局代辦，關廟新校舍於去年10月完成，士官兵已全面進駐，臺南市長黃偉哲特特至關廟砲校視察，關心官兵入駐後使用情形與生活環境，感謝國防部與市府團隊攜手合作完成新校區硬體建設，為國軍打造節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍與生活空間，除提供士官兵優質訓練新營舍，亦促進關廟地區居民的建設發展與經濟環境，為中央與地方良好合作的典範，

工務局說明國防部陸軍司令部委由市政府代辦「砲校遷建與開發案」，依「分期分區、代拆代建、先建後遷」原則，規劃五大工區分階段施作；新關廟校區距北側訓練場僅約10分鐘車程，成功實現「駐訓合一」規劃目標，相較過去永康舊校區往返訓練場需40分鐘以上，大幅縮短通勤時間，有效提升訓練效率與戰備機動能力；另新校區鄰近國道3號、86號快速道路及市道182線南屏公路，具備良好交通與動員條件；整體腹地較舊校區增加約10公頃，建築配置順應地形多採ㄇ型設計，提升自然通風與採光效果；新建的行政中心大樓同時取得綠建築與智慧建築標章，展現節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍特色。

黃偉哲市長表示，原位於永康的陸軍砲兵訓練學校順利遷至關廟新校址，從舊址搬到新址，是中央與地方合作成果，讓軍士官擁有完善訓練場地及更嶄新居住營舍，並能加速關廟周邊交通暢通及能帶動地方發展需求，另永康舊址也能開發更多的公共建設，是多贏的美事，也期待雙方未來在國防建設與城市發展上能再度合作，創造國軍與地方雙贏。

視察時砲校反映營區內手機訊號不佳問題，黃偉哲市長允諾會協助解決，經市府居中協助，電信業者與校方商議於砲校營區內設置行動基地台，未來也將擇適當位置設置永久的基地台，讓官士兵們不須再為手機收訊問題傷腦筋；另校方也提出士官兵交通需求較高時段，希望規劃設置「湯山營區」公車站位，由砲校營區往關廟及高鐵臺南站。

為完善砲校營區公共運輸機能，交通局多次與議員、砲校及里長會勘，宣布因應砲校公共運輸乘車需求，綠16線公車自今年1月15日起的每日夜間有2班次繞駛湯山營區，官兵與學員可搭乘晚上7時45分往關廟轉運站轉乘紅幹線公車，或直達高鐵台南站轉乘高鐵；收假可搭乘晚上8時15分高鐵台南站發車班次，約於8時40分抵達湯山營區；未來也會依乘車情形滾動檢討公車服務，提供官兵更便捷的大眾運輸服務。

工務局強調，陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區預計進駐士官兵及學員約2600人，未來關廟在融入官兵生活後，將帶動在地的消費活動與產業發展，促進經濟活絡、公共建設及地方共榮；至於永康舊砲校校區，市府將於遷建完成後啟動創意設計園區市地重劃作業，結合城市發展願景，為臺南再添新成長動能。